"Боюсь не проснуться": Сын Зверева рассказал о нищете и болезни

Со слов сына Сергея Зверева он прекратил общение с отцом после своей женитьбы. Но молодой человек считает, что отец должен выделить ему долю от своего имущества, хотя у них и есть конфликты. Зверев-старший заблокировал везде своего сына и не выходит на связь.

Он заявил, что им с женой сейчас приходится тяжело, ведь они уже два года планируют ребенка, но им фактически негде жить, они надеются на помощь отца хотели бы купить жилье в Коломне.

Сергея поддерживает его биологическая мать Сергея - Виктория Парфенова и его бабушка.

Она считает, что отец должен помочь своему наследнику, ведь если бы молодой человек так и вырос в детдоме, то государство бы предоставило бы ему квартиру.

"Я считаю, что он должен. Потому что он дал ему свою фамилию, имя, он его взял, он несет за это ответственность. Если бы он остался в детдоме, у него была бы квартира. Мы просим три-пять миллионов", - сказала Парфенова.

На программе также выяснилось, что у Зверева-младшего серьезные проблемы со здоровьем и он боится умереть.

Сергей Зверев-младший ФОТО: скриншот видео