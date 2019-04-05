"Секс принимала за любовь": Лолита о диетах, разводах и новой супруге Цекало

Лолита Милявская подчеркнула, что была замужем четыре раза. Один брак она не считает официальным, потому что он был фиктивным, но его постоянно считают.

В разговоре про диеты и правильное питание звезда призналась, что она себя уже себя стала ограничивать. На многих вечеринках и днях рождения нет спиртного, сладостей и прочих излишеств.

"Мы так отжигали, что это теперь аукается", - сказала певица.

Лолита Милявская и Регина Тодоренко ФОТО: скриншот видео

Пятый муж исполнительницы уже перестал настаивать на том, чтобы Лолита худела и следила за собой.

Фитнесом Лолита занималась с ним всего два раза. После чего, они решили, что переделывать друг друга уже поздно.

"Я дошла до того, что если я хочу жареной картошки, я ее съем", - сказала звезда.

Она объяснила, что воздерживается потому, что врачи ее попросили.

Милявская считает, что женщина всегда должна работать.

"Это все неправильно, сесть на попу ровно. Чтобы колечки-сердечки...", - подчеркнула она.

Она объяснила, что в случае фатальной потери мужа такая женщина не сможет существовать. Рано или поздно ей придется продавать эти колечки.

Лолита искренне призналась, что муж зарабатывает меньше, чем она.

"Я могу сказать, что мой муж зарабатывает меньше меня. Расходы он не может покрыть. Но я им горжусь, свою семью он полностью содержит...

Я всю жизнь работала, даже когда я была замужем за богатыми людьми. Я старалась даже не брать деньги. Подарки да, а деньги нет", - рассказала она.

Милявская рассказала, что мужчины не обижались, а наоборот гордились ее поступками.

Она не может объяснить как правильно разводиться. Хотя это делала не единожды.

Певица жалеет, что за свою жизнь разбила огромное количество антиквариата.

Лолита Милявская и Регина Тодоренко ФОТО: скриншот видео

Она уверена, что во время развода необходимо посещать психолога, что признать свои ошибки и понять, где ты была не права.

"Я считаю, что я раньше не умела любить и портила своим бывшим мужьям жизнь...Я принимала секс за любовь", - объяснила она.

Артистка объяснила, что именно она была потребитель, а люди ей отдавали душу. Психолог назвала ей мою причину открытым текстом.

"Все должно быть в балансе. Нельзя во всем быть примерной. Во всем должен быть изъян", - подчеркнула звезда.

Регина Тодоренко поинтересовалась у Лолиты о том, видела ли она новую пассию Александра Цекало.

"Только ленивый мне не прислал, как его поймали папарацци с какой-то девушкой", - сказала она смеясь.

Ведущая отметила, что новая супруга Цекало напоминает ей молодую Лолиту.

"Дай Бог всем здоровья и счастья. Я рада. Единственное, хотелось бы, чтобы предыдущая жена моего очередного из мужей. Поставила свечку и сказала слава Богу. Все красивые и счастливые. Всем дай Бог.

Все остальное не имеет значения...Я не буду делать вид, что я сестра милосердия.", - объяснила она.