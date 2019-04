"Секс принимала за любовь": Лолита о диетах, разводах и новой супруге Цекало

Цекало впервые показал публике свою новую жену. В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин. Говорят, что церемония прошла в Беверли-Хиллз, а уже в мае пара сыграет пышную свадьбу в Москве. После США пара отправилась в Италию, где отпраздновала день рождения Цекало. А вчера вечером Цекало пришёл на премию ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве вместе с Дариной. Модель и продюсер держались за руки и были не против фотографий. Как вам новая супруга Александра? Оцените пару от 1 до 10 #александрцекало #цекало #модель #жена #супруг #брак #развод #вечер #премия #публика #новостизвезд #звездныефлюиды #пара #даринаэрвин #музыка #продюсер #телеведущий #курятник_сплетен

A post shared by Курятник сплетен (@kuriatnik.ru) on Mar 28, 2019 at 3:46am PDT