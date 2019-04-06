Роскошный дом в стиле классицизма на бульваре Кронвальда, 6 построен в 1900 году по проекту Рудольфа Филиппа Донберга для нужд ремесленной школы для девочек. Несмотря на то, что дом находится в культурно-историческом центре Риги и входит в список культурного наследия ЮНЕСКО, он превратился в развалину. TVNET продолжает серию статей "Рассказ трущобы", чтобы выяснить, какими когда-то были красивые здания и что с трущобами произойдет в будущем.

От школы для девочек до морской школы

Дом в форме куба на берегу Рижского канала - практически часть престижного района в югендстиле, однако этому красавцу классицизма удалось попасть под разрушительное одеяло времени и стать развалиной.

Здание спроектировал легендарный латышский архитектор Рудольф Филипп Донбергс, все спроектированные которым здания в наши дни являются охраняемыми государством памятниками культуры.

ФОТО: Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcija "Zudusī Latvija"

Здание на бульваре Кронвальда было построено в 1900 году, и до конца 30-х годов оно являлось собственностью Рижского общества дев. До Первой мировой войны в здании работала Рижская женская гимназия, а в 20-х и 30-х годах - 14-я городская немецкая основная школа. В свою очередь во время немецкой оккупации и во время Второй мировой войны в здании на бульваре Кронвальда находились Рижская коммерческая школа и Рижская городская торговая школа. После окончания войны, во время советской оккупации, с осени 1994 года в этом и соседнем здании на бульв. Кронвальда, 8 была размещена Рижская морская школа. Это произошло после того, как немецкая армия уничтожила здание морской школы на Кливерсале, на ул. Кугю.

ФОТО: Jānis Škapars

Реставрацию здания отменили, планируют продажу

После восстановления независимости дом попал в руки государства, но в 2007 году здание переняло предприятие Valsts nekustamie īpašumi. Несмотря на факт, что дом на бульваре Кронвальда находился под защитой государства, с времен морской школы он стоит пустым. Сейчас здание на бульваре Кронвальда, 6 признано деградирующей окружающую среду постройкой категории В или развалиной - это означает, что здание находится в потенциально опасном состоянии и может угрожать безопасности людей.

Сравнительно недавно, в 2015 году, у дома появилась надежда на светлое будущее - его планировали реновировать и оборудовать там офисные помещения.

До ноября 2019 года планировалось здание реконструировать и разместить там Министерство охраны среды и регионального развития, однако эти планы отменили, так как здание недостаточно большое для всех министерских работников, а его восстановление потребует значительных затрат.