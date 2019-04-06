6 апреля 2019, 9:55
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Трущоба на берегу Рижского канала - каким будет ее будущее?
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Роскошный дом в стиле классицизма на бульваре Кронвальда, 6 построен в 1900 году по проекту Рудольфа Филиппа Донберга для нужд ремесленной школы для девочек. Несмотря на то, что дом находится в культурно-историческом центре Риги и входит в список культурного наследия ЮНЕСКО, он превратился в развалину. TVNET продолжает серию статей "Рассказ трущобы", чтобы выяснить, какими когда-то были красивые здания и что с трущобами произойдет в будущем.
От школы для девочек до морской школы
Дом в форме куба на берегу Рижского канала - практически часть престижного района в югендстиле, однако этому красавцу классицизма удалось попасть под разрушительное одеяло времени и стать развалиной.
Здание спроектировал легендарный латышский архитектор Рудольф Филипп Донбергс, все спроектированные которым здания в наши дни являются охраняемыми государством памятниками культуры.
Здание на бульваре Кронвальда было построено в 1900 году, и до конца 30-х годов оно являлось собственностью Рижского общества дев. До Первой мировой войны в здании работала Рижская женская гимназия, а в 20-х и 30-х годах - 14-я городская немецкая основная школа. В свою очередь во время немецкой оккупации и во время Второй мировой войны в здании на бульваре Кронвальда находились Рижская коммерческая школа и Рижская городская торговая школа. После окончания войны, во время советской оккупации, с осени 1994 года в этом и соседнем здании на бульв. Кронвальда, 8 была размещена Рижская морская школа. Это произошло после того, как немецкая армия уничтожила здание морской школы на Кливерсале, на ул. Кугю.
Реставрацию здания отменили, планируют продажу
После восстановления независимости дом попал в руки государства, но в 2007 году здание переняло предприятие Valsts nekustamie īpašumi. Несмотря на факт, что дом на бульваре Кронвальда находился под защитой государства, с времен морской школы он стоит пустым. Сейчас здание на бульваре Кронвальда, 6 признано деградирующей окружающую среду постройкой категории В или развалиной - это означает, что здание находится в потенциально опасном состоянии и может угрожать безопасности людей.
Сравнительно недавно, в 2015 году, у дома появилась надежда на светлое будущее - его планировали реновировать и оборудовать там офисные помещения.
До ноября 2019 года планировалось здание реконструировать и разместить там Министерство охраны среды и регионального развития, однако эти планы отменили, так как здание недостаточно большое для всех министерских работников, а его восстановление потребует значительных затрат.
По этой причине Valsts nekustamie īpašumi весной этого года планирует выставить здание на продажу.