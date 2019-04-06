Алкоголизм едва не довел Харатьяна до смерти

Дмитрия Харатьяна узнавали во всех городах СССР, куда бы он не приехал. Причиной его невероятной популярности стала роль Алеши Корсака в картине "Гардемарины, вперед!".

Актер часто попадал в ДТП. Он признает, что сам был виноват.

"Я бросил пить. И уже 15 лет не пью. Все закономерно, все не случайно. Это были звонки. Все эти звоночки, кроме первого раза. Тогда были с Мариной, супругой. Это была первая машина, не было никакого опыта. Я в течение полутора суток перегонял машину из Евпатории.

Но за километр от дома мы перевернулись из-за моей невнимательности и неопытности как водителя. А остальные все разы я был в алкогольном опьянении", - признается Харатьян.

Его кардинально изменила книга Пауло Коэльо "Вероника решает умереть". Он считает, что искусство способно повлиять и изменить.

Харатьян рассказал, что бывало такое, что ему ничего не хотелось делать. Актер считает, что это была не только депрессия, но и алкоголь.

"Я не хотел просыпаться. Понимал, что утро, опять закрывался одеялом и говорил: "Я не хочу, не хочу в эту жизнь..." Ничего вообще не хотелось, кроме того, чтобы закрыться и как бы уснуть. Но это не смерть. Это полное отрешение от внешнего мира", - поясняет артист.

Борьба с алкоголем далась Харатьяну тяжело. Это была настоящая борьба. Многие его коллеги не смогли в ней победить и умерли. Именно тогда он обратился к Богу и стал ходить в церковь. Марина Майко, его вторая супруга, сделала многое, чтобы помочь супругу.

"Мне просто повезло. Серьезно. Я мало людей видел, которые доходили до такого края. Большинства из них просто уже нет.

Нет Андрея Краско, который просто себе сказал: "А я буду все равно. Я буду, мне нравится. Вот какой мой срок будет, так и будет. Придет срок, значит, все". И он достаточно рано и ушел. Но он честно говорил: "Я - пьющий алкоголик", - вспоминает Харатьян.

Он считает, что у него было предназначение. Актер считает, что он должен был остаться. У него масса различных совпадений и случайностей в биографии. К примеру, все его возлюбленные женщины имели одинаковые имена.

"Случаи и случайности приходят в нашу жизнь, чтобы мы как-то отреагировали и поменяли свою жизнь", - считает Дмитрий.