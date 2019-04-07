Валерий Леонтьев признался, что болен

Российский исполнитель Валерий Леонтьев сообщил в своем Instagram-аккаунте, что болен и вынужден отменить концерты.
70-летний певец решил написать сам, чтобы избежать сплетен и недостоверной информации в СМИ.
"Дорогие друзья! Не будем ждать домыслов прессы - я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске. Не грустите - "Я вернусь!"", - написал Леонтьев.
Однако он так и не указал точный диагноз певец, поэтому некоторые комментаторы выразили беспокойство. Поклонники пожелали артисту скорейшего выздоровления.
Исполнитель поспешил успокоить своих подписчиков и сказал, что у же лечится и у него есть мед и малина.
Дорогие друзья! Не будем ждать домыслов прессы – я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске. Не грустите – «Я вернусь!» 15 апреля встречаемся в Твери, 16 апреля – в Рыбинске! 🎼 P.S. Мёд и малина имеются ) Всем здоровья! #валерийлеонтьев #леонтьев #тверь #рыбинск #концерты #valeryleontiev #leontiev