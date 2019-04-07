Вс, 7.04.2019
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Валерий Леонтьев признался, что болен

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Валерий Леонтьев

ФОТО: https://www.instagram.com/valera_leontiev/

Российский исполнитель Валерий Леонтьев сообщил в своем Instagram-аккаунте, что болен и вынужден отменить концерты. 

70-летний певец решил написать сам, чтобы избежать сплетен и недостоверной информации в СМИ. 

"Дорогие друзья! Не будем ждать домыслов прессы - я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске. Не грустите - "Я вернусь!"", - написал Леонтьев. 

Однако он так и не указал точный диагноз певец, поэтому некоторые комментаторы выразили беспокойство. Поклонники пожелали артисту скорейшего выздоровления. 

Исполнитель поспешил успокоить своих подписчиков и сказал, что у же лечится и у него есть мед и малина.

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