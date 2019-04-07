Валерий Леонтьев признался, что болен

70-летний певец решил написать сам, чтобы избежать сплетен и недостоверной информации в СМИ.

"Дорогие друзья! Не будем ждать домыслов прессы - я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске. Не грустите - "Я вернусь!"", - написал Леонтьев.

Однако он так и не указал точный диагноз певец, поэтому некоторые комментаторы выразили беспокойство. Поклонники пожелали артисту скорейшего выздоровления.

Исполнитель поспешил успокоить своих подписчиков и сказал, что у же лечится и у него есть мед и малина.