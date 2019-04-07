Челобанов назвал причину разрыва с Аллой Пугачевой

На канале НТВ вышла новая программа "Звезды сошлись", которая была посвящена звездам, которые страдают от алкоголизма. Одним из героев программы стал певец Сергей Челобанов.
В начале 90-х везде говорили о бурном романе между Аллой Пугачевой и молодым Сергеем Челобановым.
Я помню, ты мне говорила: "Пройдут голубые года, И ты позабудешь, мой милый, С другою меня навсегда". Сегодня цветущая липа Напомнила чувствам опять, Как нежно тогда я сыпал Цветы на кудрявую прядь. И сердце, остыть не готовясь, И грустно другую любя. Как будто любимую повесть, С другой вспоминает тебя. Сергей Есенин ....Настроение ЧП ❤🔥 #женщинакотораяпоет #аллапугачева #аллапугачёва #пугачева #пугачёва #женщинакотораяпоет #примадонна #челобанов
Эти отношения начались очень стремительно. Ходили слухи, что Примадонна собирается выйти замуж за избранника, который моложе ее на 12 лет. Но вдруг пара рассталась. Пугачева обвенчалась с Филиппом Киркоровым, а Челобанов пропал с экраном на десятки лет.
Певец Сергей Челобанов объяснил, что Алла Пугачева пыталась лечить его алкоголизм всеми способами.
Но ничего не помогало и он долгое время оставался "бешеным, запойным алкоголиком", однако Челобанов нашел в себе силы отказаться от пагубного пристрастия.
Отвечая на вопросы артист объясняет, что ему и не надо было продолжения своей звездной карьеры.
"В свое время я вкусил славы и популярности, забрался на свой Эверест совершенно удачно, быстро и заслуженно. Потом погулял по вершине и спустился", - сказал он.
Сейчас 57-летний артиста не узнать.
"Я понял, что докололся до такой степени… Правда, успевал еще и работать, и детей воспитывать. Вернее, приносить им деньги и обеспечивать им защиту. И потом просто сам с собой договорился: стоп, хорош!", - объяснил он как смог отказаться от пагубной привычки.
Теперь он не пьет уже два года, и не жалеет ни о чем.
Но Сергей считает, что причиной расставания с Примадонной был все-таки не алкоголизм.
"Ничего я не пропил, у нас все было распрекрасно… Когда сильно любящие друг друга люди мучают больше друг друга, приходит осознание, что нужно расстаться, дабы дать человеку свободу от этой удушающей любви", - пояснил Челобанов.
Напомним, совместная песня Пугачевой и Челобанова "Незваный гость" звучала в начале 90-х из каждого ларька.