"Евровидение-2019": Знакомьтесь, Pænda - Австрия

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Знакомьтесь, Pænda!

Габриэла Хорн - певица, автор песен и музыкальный продюсер.



Девушка с шести лет поет. Изначально она пела в хоре.

С 14 лет Габриэла начала сочинять песни и музыку, а также стала выступать в рок-группах.

Под псевдонимом Paenda она выступает с 2016 года. Ее первый сингл Waves моментально привлек внимание и попал в ротации радиостанций.

В 2018 году вышел второй сингл Good Girl. Следом прошла презентация дебютного диска EVOLUTION I.

Примечательно, что все 12 песен были написаны Габриэлой на своей домашней студии.

Стоит отметить, что девушка не так активна в Instagram. Ее профиль насчитывает около 6,3 тысяч подписчиков.