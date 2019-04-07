Вс, 7.04.2019
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"Евровидение-2019": Знакомьтесь, Pænda - Австрия

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Paenda

ФОТО: https://www.instagram.com/paendamusic/

14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве пройдет "Евровидение-2019". В Израиле конкурс состоится уже в третий раз. Ранее Русский TVNET уже рассказывал про конкурсантов из Армении, Албании и Австралии.

Мы продолжаем знакомить своих читателей с участниками этого популярного музыкального состязания. 

 Знакомьтесь, Pænda!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Awesome 📸 by @kruemelkopf Love my jacket from @hm @elas_stories #hmshowroomvienna

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Габриэла Хорн - певица, автор песен и музыкальный продюсер.


Девушка с шести лет поет. Изначально она пела в хоре.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#wurstvomhundball ❤ That was awesome!! 📸 @jrgr

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С 14 лет Габриэла начала сочинять песни и музыку, а также стала выступать в рок-группах.

Под псевдонимом Paenda она выступает с 2016 года. Ее первый сингл Waves моментально привлек внимание и попал в ротации радиостанций.

В 2018 году вышел второй сингл Good Girl. Следом прошла презентация дебютного диска EVOLUTION I.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🔥#goodgirl #forlife 🔥 Watch, buy and stream GOOD GIRL here 👇👇👇 Link in bio

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Примечательно, что все 12 песен были написаны Габриэлой на своей домашней студии.

Стоит отметить, что девушка не так активна в Instagram. Ее профиль насчитывает около 6,3 тысяч подписчиков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💙 📸 @09peter

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На конкурсе "Евровидение-2019" она выступит с композицией Limits.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💙 📸 @09peter

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Currently unavailable.🌊👋 See you in September at @wavesvienna 🙌

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It's friday 🙌🌅🌊 (c) @09peter

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