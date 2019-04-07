Британец, отравившийся «Новичком», попросил о встрече с Путиным

Как сообщил Роули, он посетил посольство, чтобы узнать, зачем российские власти отравили его и его подругу Дон Стерджес, впоследствие скончавшуюся от яда. «Я не получил никаких ответов — только российскую пропаганду», — заявил он.

Роули заметил, что ему понравился российский посол, но многие его слова показались нелепыми. По его словам, Яковенко предположил, что использованный против британцев яд был произведен в Чехии, Америке или в самой Великобритании, потому что если бы «Новичок» был произведен в России, то «он бы убил всех».

Посол пообещал снова связаться с пострадавшим британцем, если он получит от российских властей новую информацию о деле.