Постпанк жив! И имя ему "Буерак"

Участники группы - Саша Макеев и Артём Черепанов – парни родом из Новосибирска.

Суровая окружающая город природа, оставившая явный след на нравах местного населения, во многом - благодатная почва для развития именно постпанка: немного меланхоличного, моментами депрессивного, а моментами разбрызгивающего атомы радости стиля рок-музыки.

Песни ребят очень мелодичные, но в тоже время простые и незамысловатые.

Эссенция группы заключена в самом названии. "Буерак", как утверждает вокалист группы Артем Черепанов, в Сибири очень знакомое понятие.

"Буерак" - это слово, которое в Сибири часто использовалось, как обозначающее какую-то неровность поверхности, надлом.

"Буерак" ФОТО: https://www.instagram.com/buerak_fan_group

"Изначально наше творчество из этого и состояло процентов на девяносто. Песни были записаны очень некачественно, на диктофон.

Мы ставили темы преступности, русской криминальной татуировки.

Любую дичь, какую только можно вспомнить, мы оборачивали в обертку постпанка и выпускали с первого дубля, как получалось", - сказал Артем в интервью YouTube каналу "По студиям".

В Ригу ребята приехали явно не с диктофонным звучанием. Концерт начали с песни "Корень имбиря".

Лирический герой не любит употреблять наркотики или алкоголь на концертах, а поэтому берет "проверенное средство" - корень имбиря.

Затем последовало еще две очень быстрых композиции.

Но после радостных криков фанатов, нескончаемых аплодисментов, ребята со сцены завили, что им нечем дышать: небольшой концертный зал Republika, рассчитанный на человек 150 от силы, в тот вечер вмещал явно больше.

В итоге музыканты удалились на часовой перерыв, как и зрители, чтобы помещение проветрилось.

Публика на концерте, в основном, молодые люди от 13 до 20. Это был их бал. Если группа "Кино", с которой часто некоторые музыкальные обозреватели сравнивают "Буерак", транслировала внутренние переживания миллионов молодых людей перестроечного времени и их стремление к переменам, то "Буерак" передает совершенно другие мысли, эмоции и чувства.

Аудитория концерта "Буерак" это молодые люди, которые устали от навязанных им рамок вкусов и стилей. Они просто хотят отдыхать и не заморачиваться.

Им надоело соответствовать чужим ожиданиям: будь это ожидания их родителей, учителей или сверстников. Возможность быть свободными и неидеальными – именно это с долей иронии и абсурдности в своих текстах и музыке транслирует группа "Буерак".

После перерыва Саша и Артем вернулись на сцену и, освещаемые розовыми неоновыми огнями, под расклеивающие душу гитарные рифы исполнили такие хиты, как "Нет любви", "Усталость от безделья" и, конечно же, "Страсть к курению".

Последняя стоит отдельного внимания. Так уж повелось, что людям нравятся песни о простых и понятных вещах.

Так было с группой "Кино": "Пачку сигарет" поет уже не одно поколение . Примерно так же дела обстоят со "Страстью к курению": "Встал рано утром, закурил сигарету! Перед едой сигарету достал!", - музыкантам радостно подпевают люди.

Во время каждого перерыва между песнями, поклонники неустанно кричали "Спортивные очки! Спортивные очки!". По мнению большинства слушателей – это главный хит группы на сегодняшний день. Песня про "скудного и неприятного господина" с уголовным прошлым, которому друзья подарили спортивные очки и он вдруг стал "диско-эстетом".

Этой композицией "Беурак" завершили свое выступление в Риге. Несмотря на мольбы фанатов "Еще еще!", ребята были вежливы, но непреклонны. Со словами "Спасибо! Но нам пора", Саша и Артем покинули зал. Оставшиеся люди еще какое-то время, стоя в очереди к выходу, делились впечатлениям. "Это было ******о", лаконично отметил молодой человек из толпы.