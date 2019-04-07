Вс, 7.04.2019
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Умерла вдова Валерия Золотухина

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ФОТО: скриншот с youtube.com/СТРЕКОЗА

Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара. Об этом у себя в Facebook сообщила ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.

Она рассказала, что о времени и месте похорон будет известно позднее.

Тамара Золотухина была второй женой российского актера Валерия Золотухина. Они поженились в 1978 году, у пары родился сын Сергей.

Валерий Золотухин умер в марте 2013 года. После того как актеру поставили диагноз «опухоль мозга», его поместили в Российский центр рентгенорадиологии, где он и наблюдался вплоть до своей смерти.

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