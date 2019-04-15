Рецензия без спойлеров: "Шазам!" против "Капитана Марвел"

Интересно сопоставить эти два фильма, так как оба они вводят в свои киновселенные совершенно двух новых супергероев.

Кстати, примечательный факт – в ранних комиксах Шазама звали Капитан Марвел, но из-за авторских прав герой был переименован.

Если посмотреть на киновселенную DC, то Шазам в ней невероятно выделяется. Родина мрачного Готэма и серьезного Супермена создала невероятно оптимистичного и, на первый взгляд, легкомысленного персонажа. Мальчик-подросток, который получает суперспободности, становится взрослым и шокирован происходящим. Как это напоминает классическую ленту с Томом Хэнксом "Большой". Кстати, в фильме есть кадр из торгового центра, который намекает на это.

"Шазам!" выдержан в ярких красках, что совсем не характерно для DC. Местами было ощущение, что кто-то из команды сценаристов Marvel перебежал к конкурентам и прихватил с собой художника по костюмам.

Юмор в картине добрый, остроумный и уместный. Некоторые места напомнили ощущение, как при просмотре первых "Стражей Галактики" (Marvel). Зрители в зале смеялись, а на выходе отмечали, что фильм и понравился.

Кажется, DC удалось переписать свою историю и снять первый комедийный боевик про супергероев.

Стоит упомянуть, что на сайте Rotten Tomatoes у картины рейтинг 90% (88% по мнению аудитории).

Теперь о "Капитане Марвел".

Откровенно, картина просто для галочки. Кажется, что создателям нужно было как-то оправдать и объяснить для зрителя появление "самого сильного героя" в их Вселенной. Для этого нужно было рассказать историю превращения главной героини в супер-женщину. Местами где-то растянуто, местами скомкано. Что-то можно было показать более развернуто. Например, сделать героиню более человечной. Ведь с самых первых кадров нам говорят про эмоции, с которыми борется героиня, но они какие-то однобокие. Эмоции – это не только гнев, а в фильме складывается ощущение, что героиня бесчувственный робот, которая испытывает только гнев и ярость, а и в финале вдруг проникается любовью и пониманием.

Самый интересным персонажем в картине становится рыжая кошка. Собственно, это наиболее милый и забавный персонаж во всем фильме.

Также невозможно не сравнить героиню Бри Ларсон с Чудо-женщиной в исполнении Галь Гадот. Но здесь, определенно, Бри проигрывает. Это подтверждают и рейтинги картины: на Rotten Tomatoes "Чудо-женщина" набрала 93% (88% мнение зрителей) против 78% (58% мнение зрителей). А ведь именно после успеха "Чудо-женщины" компания Marvel решилась на создание "Капитана".

Пробелы в сценарии не спасли даже такие звезды как Джуд Лоу и Самуэль Ли Джексон.