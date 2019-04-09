Сексапильная Рианна показала роскошную фигуру в пикантной фотосессии

Исполнительница Рианна недавно выпустила новую коллекцию от своего бренда Savage X Fenty, который производит нижнее белье. Красавица представила новые модели сама, показав свои роскошные формы в чувственной фотосессии.
Хотя звезда регулярно радует поклонников откровенными снимками, стоит отметить, что эта рекламная кампания считается самой эротичной из всех, в которых Рианна принимала участие.
Ранее певица показала горячее фото.
В ее весенней коллекции преобладают яркие и смелые цвета, а также цветочные мотивы, которые отражены в 3D вышивках и смелом дизайне.
В фотосессии принимали участие и другие модели, но поклонники обратили внимание лишь на сексапильную певицу.