Вт, 9.04.2019
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Сексапильная Рианна показала роскошную фигуру в пикантной фотосессии

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Рианна

ФОТО: https://www.instagram.com/savagexfenty/

Исполнительница Рианна недавно выпустила новую коллекцию от своего бренда Savage X Fenty, который производит нижнее белье. Красавица представила новые модели сама, показав свои роскошные формы в чувственной фотосессии. 

Хотя звезда регулярно радует поклонников откровенными снимками, стоит отметить, что эта рекламная кампания считается самой эротичной из всех, в которых Рианна принимала участие. 

Ранее певица показала горячее фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В ее весенней коллекции преобладают яркие и смелые цвета, а также цветочные мотивы, которые отражены в 3D вышивках и смелом дизайне. 

В фотосессии принимали участие и другие модели, но поклонники обратили внимание лишь на сексапильную певицу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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