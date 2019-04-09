Солист группы Rammstein прокомментировал связь со Светланой Лободой

"Это будет рассказ 18+. Но если честно, даже не могу сказать, где хотел бы оказаться, в каком городе, в какой стране. Когда я на гастролях, то каждый день просыпаюсь в новом месте и всегда радуюсь этому. Могу сказать, что с удовольствием просыпаюсь в Москве", - ответил он.