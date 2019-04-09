Лена Катина назвала причины распада группы t.A.T.u.

В 2019 году одной из самых популярных российских групп 2000-х - t.A.T.u. исполняется 10 лет. Хорошо подобранный репертуар, современное звучание и провокационный имидж возвели солисток Лену Катину и Юлию Волкову на вершину славы. Девушки даже в 2003 году представляли Россию на конкурсе "Евровидение", где заняли третье место.
Каждая из девушек на данный момент заняты своими сольными проектами. Вместе они выступают очень редко. Лена рассказывает, что вокруг ходит множество слухов о причине распада коллектива, но настоящая причина так не названа.
"Версий может быть сколько угодно, но правда в том, что у нас с Юлей разные взгляды на рабочий процесс и на будущее, вот и все. А контакта между нами нет", - передает слова лены издание StarHit.ru.
Сейчас Лена серьезно занимается сольной карьерой и добилась определенных успехов (У девушки есть свой лейбл Katina Music Inc.).
Многие фанаты группы надеются, что Лена и Юля еще найдут общий язык и вновь воссоединятся. Лена же опровергла эту информацию.
"Разговоров о реюнионе не было", - подчеркнула она.
Катина с 2013 года в браке со словенским рок-музыкантом Сашо Кузманович. В 2015 году у пары родился сын Александр.
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