Неожиданно приостановлены строительные работы на Деглавском мосту

Устранение этих дефектов проект реконструкции моста не предусматривал. Работы приостановлены до внесения изменений в проект.

Департамент закажет независимую экспертизу всех несущих конструкций моста, сказала Ахуна-Озола.

В ближайшее время на мосту будет введен запрет на движение транспортных средств массой более 30 тонн.

Вице-мэр Вадим Баранник созвал рабочее совещание в связи со сложившейся ситуацией, в котором примут участие представители департамента сообщения, Рижского городского строительного управления, Государственного бюро по контролю за строительством, разработчики проекта.

Ремонтные работы на Деглавском мосту выполняет за 4,27 млн евро литовское предприятие "Kauno tiltai".