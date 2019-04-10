Дима Билан привезет в Ригу невероятное шоу

26 апреля в Арене Рига певец Дима Билан в рамках своего тура, выступит со своим новым шоу "Планета Билан". Об этом сообщает balticevents.info.
Дима Билан является единственным победителем конкурса "Евровидения" от России, а также семикратным победителем EMA, единственный в истории обладатель семнадцати тарелок Муз-ТВ.
Певец постоянный лидер ротаций, чартов и музыкальных премий.
"Планета Билан" — это шоу в новом формате на стыке музыки, перформанса, кино и комикса.
Это фильм в жанре фэнтези, исполненный живьем на сцене. Специально для этого шоу были сняты эпизоды-исповеди.
Шоу, задуманное как фантастический байопик, основано на реальных чувствах, где главная тема - это поиск себя.
На сцене нет фактов биографии, есть лишь только ощущения, переживания и эмоции, через которые перед зрителем открывается внутренний мир героя.
В разработке шоу участвовали профессионалы международного уровня, так как в этом проекте очень важны спецэффекты и неожиданные световые решения. Перед зрителями будет расположена огромная сцена-космолет, на котором герой путешествует по своей Вселенной и с помощью различных декорации попадает в параллельные реальности своей души.
За два с лишним часа Дима Билан представит со своей командой танцоров и музыкантов свои лучшие хиты, а также новые композиции.
Последней работой артиста был клип на песню "Океан", который за два месяца собрал более 8 миллионов просмотров на Youtube.
Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss.