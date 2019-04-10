Дима Билан привезет в Ригу невероятное шоу

Дима Билан является единственным победителем конкурса "Евровидения" от России, а также семикратным победителем EMA, единственный в истории обладатель семнадцати тарелок Муз-ТВ.

Певец постоянный лидер ротаций, чартов и музыкальных премий.

"Планета Билан" — это шоу в новом формате на стыке музыки, перформанса, кино и комикса.

Это фильм в жанре фэнтези, исполненный живьем на сцене. Специально для этого шоу были сняты эпизоды-исповеди.

Шоу, задуманное как фантастический байопик, основано на реальных чувствах, где главная тема - это поиск себя.

На сцене нет фактов биографии, есть лишь только ощущения, переживания и эмоции, через которые перед зрителем открывается внутренний мир героя.

В разработке шоу участвовали профессионалы международного уровня, так как в этом проекте очень важны спецэффекты и неожиданные световые решения. Перед зрителями будет расположена огромная сцена-космолет, на котором герой путешествует по своей Вселенной и с помощью различных декорации попадает в параллельные реальности своей души.

За два с лишним часа Дима Билан представит со своей командой танцоров и музыкантов свои лучшие хиты, а также новые композиции.

Последней работой артиста был клип на песню "Океан", который за два месяца собрал более 8 миллионов просмотров на Youtube.