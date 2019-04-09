"Евровидение-2019": Знакомьтесь, Зена - Беларусь

14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве пройдет "Евровидение-2019". В Израиле конкурс состоится уже в третий раз. Ранее Русский TVNET уже рассказывал про конкурсантов из Армении, Албании, Австралии, Австрии и Азербайджана.
Мы продолжаем знакомить своих читателей с участниками этого популярного музыкального состязания.
Зена (ZENA)( наст. имя - Зина Куприянович) из Беларуси.
Согласно информации издания "Минск-Новости",
Зена самая молодая участница конкурса "Евровиде6ние" в этом году. Девушке всего 16 лет.
За плечами вокалистки уже десятки наград.
Зина родом из Минска. Папа девушки директор продюсерского центра, поэтому семья поддерживала певицу с самых малых лет.
Она занималась не только пением, но балетом, гимнастикой, а также ходила в художественную школу.
В 8 лет поступила в детскую музыкальную школу, и начала участвовать в концертах и конкурсах.
Впервые на конкурс "Детская Новая волна" она попала в 2013 году, и стала участвовать в проектах Игоря Крутого. Зена смогла выступить с российскими звездами шоу-бизнеса.
В 2015 и в 2016 годах выходила в финал национального отбора конкурса "Детское Евровидение". Примечательно, что когда конкурс проводился в Минске в 2018 году, она была его ведущей.
Девушка принимала участие в "Новой фабрике звезд" под руководством Виктора Дробыша. Именно ему она благодарна за псевдоним Зена и первый хит "Тук-Тук". Дробыш также готовил ее к конкурсу "Евровидение".
Ну вот и ВСЁ! Завершилось Детское Евровидение 2018! Очень понравились все участники, на самом деле ВСЕ!! В этом году все страны капец какие сильные! Искренне болела за всех участников! Давно не было такого мощного шоу! @belteleradiocompany организовали космическую красоту. Всё работало без малейшего сбоя! Я очень горжусь моей страной, Беларусь достойно и феерично встретила всех конкурсантов и провела такое масштабное шоу! @gordonbonello Гордон по простому давал нужные и важные наставления, Спасибо, доверил мне вести шоу. @taya_by и @kupriyanovich.by крутецкий образ, супер яркие луки, которые вы сделали для меня. И вообще, за то, что делаем с вами мою коллекцию одежды #пэйми ❤️моя мечта сбывается) @roxie_wegiel Роксана - абсолютно заслуженная победа. Потрясающая песня и номер! Дальнейших успехов🐥 @helena_meraai Хулен, тебя я вообще обожаю 🥰 С тобой легко работается, ты меня прекрасно понимаешь) наши шутки останутся нашими шутками до следующей встречи. Хочу видеться чаще) я бы провела с тобой ещё одно Евро😁 @perlinman Еуген! Ю’re олвэйс ин май харт! Как я рада знакомству с тобой. Рада была работать и отжигать одновременно с таким профессионалом! Никогда не забуду PerMerZen💕💕💕 Ещё раз огромное спасибо ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ!❤️🇧🇾🇧🇾🇧🇾 #jesc #junioreurovision #competition #jesc2018 #детскоеевровидение2018 #lightup #singer #permerzen #зена #зенастиль #куприянович #конец
Сейчас Зина живет и учится в Москве. Она не ограничивает себя только музыкой. Например, она принимала участие в озвучке анимационных фильмов "Моана" и "Ральф против интернета".
У певицы также есть собственная линия одежды.
Она уверена в себе и заявила журналистам, что сделает все, чтобы Беларусь была в финале "Евровидения".
На конкурсе она представит песню Like it.
Е бой. Сегодня выступила на открытии Детского Евровидения 2018 а точнее на открытии Евронедели))) Теперь можно начинать волноваться 🤭😍🙈 А я предлагаю посмотреть вам репортаж о сегодняшнем дне на моем ютьюбчике ❤️ #jesc #junioreurovision #минскарена #competition #детскоеевровидение2018 #пэйми #зена #зенастиль #куприянович Сегодня выгуляла новый бомбер моей коллекции) Як вам ?⛄️⛄️⛄️