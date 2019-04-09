"Евровидение-2019": Знакомьтесь, Зена - Беларусь

Мы продолжаем знакомить своих читателей с участниками этого популярного музыкального состязания.

Зена (ZENA)( наст. имя - Зина Куприянович) из Беларуси.





Согласно информации издания "Минск-Новости",

Зена самая молодая участница конкурса "Евровиде6ние" в этом году. Девушке всего 16 лет.

За плечами вокалистки уже десятки наград.

Зина родом из Минска. Папа девушки директор продюсерского центра, поэтому семья поддерживала певицу с самых малых лет.

Она занималась не только пением, но балетом, гимнастикой, а также ходила в художественную школу.

В 8 лет поступила в детскую музыкальную школу, и начала участвовать в концертах и конкурсах.

Впервые на конкурс "Детская Новая волна" она попала в 2013 году, и стала участвовать в проектах Игоря Крутого. Зена смогла выступить с российскими звездами шоу-бизнеса.

В 2015 и в 2016 годах выходила в финал национального отбора конкурса "Детское Евровидение". Примечательно, что когда конкурс проводился в Минске в 2018 году, она была его ведущей.