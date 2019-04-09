Что делать пациентам, которые длительное время принимали Rigvir?

"В 2014 году у меня было плохое самочувствие. Пошла к неврологу, голова кружилась. Тогда сделали магнитный резонанс. Выяснилось, что у меня опухоль в голове. Очень большая", - рассказала телепередаче пациентка Сильвия.

Врачи выявили, что опухоль - это рак кожи, который невозможно удалить полностью. Он находится между головным и спинным мозгом, в зоне особого риска. Меланома в четвёртой стадии.

Несмотря на то, что Rigvir предусмотрен для начальной стадии болезни, врачи предложили попробовать. Пациентка согласилась.

"Это вопрос жизни и смерти. Это слишком серьёзные вещи, чтобы экспериментировать. У меня, спасибо Господи, ещё есть пара капсул", - сказала Сильвия.

Женщина верила в эффективность запрещённого лекарства, так как прожила намного больше, чем прогнозировали врачи. На той стадии рака, на которой она - от препаратов не хуже и не лучше.

В связи с выявленными несоответствиями в составе препарата Rigvir, его распространение было приостановлено. Также препарат был исключен из списка компенсируемых государством лекарств.

"Допустим, что так и есть. Однако в случае, если это выбор пациента, а также врача, что делать?", - сказала передаче Сильвия.

Даже мнение совета Ассоциации онкологов не является единодушным.

В онкологическом центре пациентов с меланомой лечит онколог Симона Дониня. Под её руководством Rigvir назначен 30 пациентам. Именно Дониня ранее многократно публично выступала с сообщениями об эффективности препарата.

Её пациенты получили Rigvir неделю назад. Теперь его больше не купишь даже за деньги.

"Конечно, что запись полная. К сожалению, с каждым из этих пациентов нужно будет поговорить. Нужно попытаться найти для них подходящее решение", - сказала врач.

"Что делать пациентам? Ситуация незавидна, так как в Латвии, с прекращением терапии и доступности Rigvir, такого опыта нет, и мы не можем сказать, что будет с каждым пациентом в отдельности", - говорит в передаче дерматолог Мара Роне-Купфере.