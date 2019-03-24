Проведена экспертиза препарата Rigvir: результат очень печален

Инспекция здоровья и Государственное агентство лекарств осенью прошлого года решило проверить противораковый препарат Rigvir, и результаты одной из серии лекарств оказались разрушительными, сообщает передача De facto Латвийского телевидения. Госагентство лекарств (ZVA) образец препарата Rigvir направило в независимую лабораторию Великобритании. Ее ответ - вируса Rigvir, который должен бороться с раковыми клетками, в жидкости гораздо меньше, чем обещал производитель.
"Для сравнения, вы покупаете лимонный сок, а вам продают воду со вкусом лимона", - описал ситуацию журналистам заместитель руководителя лаборатории экспертиз госагентства Гунтарс Касапарс.
Партию Rigvir, из которой взяли образец для теста, из оборота изъяли. Однако в ZVA поясняют, что саму проверку представители Rigvir оспорили. Чтобы убедиться, что негативные результаты не были случайными, ZVA направила в британскую лабораторию образцы еще трех партий Rigvir. "Есть коммерсанты, которые сразу соглашаются и ищут причины, почему так было, есть коммерсанты, которые оспаривают, тогда мы снова берем дополнительные серии", - пояснил Каспарс.
LTV сообщает, что ответ по дополнительным тестам станет известен в конце марта. De facto выяснила - если у всех трех образцов результаты будут как на первом этапе, медикаментам грозит запрет на продажу в Латвии и исключение из списка компенсируемых лекарств.
На этой неделе производитель Rigvir компания Latima сообщила о решении остановить распространение лекарства в Латвии. Представители компании указали, что в конце марта этот вопрос предприятие вместе с ZVA решит.