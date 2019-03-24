Проведена экспертиза препарата Rigvir: результат очень печален

Партию Rigvir, из которой взяли образец для теста, из оборота изъяли. Однако в ZVA поясняют, что саму проверку представители Rigvir оспорили. Чтобы убедиться, что негативные результаты не были случайными, ZVA направила в британскую лабораторию образцы еще трех партий Rigvir. "Есть коммерсанты, которые сразу соглашаются и ищут причины, почему так было, есть коммерсанты, которые оспаривают, тогда мы снова берем дополнительные серии", - пояснил Каспарс.