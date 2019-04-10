Певицу Нюшу загнобили за откровенное фото в сети

Таким образом Нюша анонсировала выход новой песни в ближайший месяц. В кадре знаменитость позирует с обнаженной грудью, прикрываясь курткой.

"Обещаю, в ближайший месяц вернуться с новыми релизами и приятными переменами. Прямо сейчас работаю над проектом, которого мои поклонники ждали несколько лет. Это будет совместная и очень неожиданная работа..." - подписала она кадр.

Однако не все оценили порыв певицы: многие ополчились на нее, заявив, что она пытается привлечь аудиторию обнаженным телом, а не своим мастерством.

"А это обязательно?", "Нужно выставлять напоказ талант, а не грудь", "Интим дримтим", "У вас растет ребенок, а вы тут грудью светите", - написали ей пользователи.

Как мы уже сообщали, 6 ноября 2018 года стало известно, что Нюша родила первенца. Об этом рассказала сама новоиспеченная мама.

Певица разместила в Instagram первый снимок своей новорожденной дочери, подписав его очень лаконично и трогательно: "Наш ангелочек".