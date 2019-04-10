Ср, 10.04.2019
Все судебные разбирательства Ушакову будут на руку перед выборами в Европарламент, потому что каждому в этой ситуации выгодно быть жертвой. Янис Озолс, руководитель фракции НКП в Рижской думе

Экстренно прооперирована дочь Валерии

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Instagram/​anna_shulgina

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована. Об этом рассказала сама 25-летняя девушка.

У себя в сториз Instagram Анна Шульгина опубликовала фото, на котором видно, что она лежит под капельницей.

«Никто не думал, не гадал, что сегодня 7 утра начнется со скорой, наркоза и операции», — подписала кадр она. Позже девушка добавила, что сейчас с ней все хорошо.

«Только отошла до конца от наркоза. Все хорошо, с кем не бывает. Спасибо за теплые слова вам. Не терпится вернуться домой и продолжить работу над новыми релизами».

Анна в больнице

ФОТО: Instagram/​anna_shulgina

О том, какое именно хирургическое вмешательство было проведено Анне пока не известно. Новость, конечно, взволновала поклонников и фанатов девушки, они переживали за здоровье артистки и предположили, что, возможно, Анне вырезали аппендицит.  

Читать также

Актуально

НАВЕРХ