Экстренно прооперирована дочь Валерии

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована. Об этом рассказала сама 25-летняя девушка.
У себя в сториз Instagram Анна Шульгина опубликовала фото, на котором видно, что она лежит под капельницей.
«Никто не думал, не гадал, что сегодня 7 утра начнется со скорой, наркоза и операции», — подписала кадр она. Позже девушка добавила, что сейчас с ней все хорошо.
«Только отошла до конца от наркоза. Все хорошо, с кем не бывает. Спасибо за теплые слова вам. Не терпится вернуться домой и продолжить работу над новыми релизами».
О том, какое именно хирургическое вмешательство было проведено Анне пока не известно. Новость, конечно, взволновала поклонников и фанатов девушки, они переживали за здоровье артистки и предположили, что, возможно, Анне вырезали аппендицит.