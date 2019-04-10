Экстренно прооперирована дочь Валерии

У себя в сториз Instagram Анна Шульгина опубликовала фото, на котором видно, что она лежит под капельницей.

«Никто не думал, не гадал, что сегодня 7 утра начнется со скорой, наркоза и операции», — подписала кадр она. Позже девушка добавила, что сейчас с ней все хорошо.

«Только отошла до конца от наркоза. Все хорошо, с кем не бывает. Спасибо за теплые слова вам. Не терпится вернуться домой и продолжить работу над новыми релизами».

Анна в больнице ФОТО: Instagram/​anna_shulgina