Ср, 10.04.2019
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В Сети появился новый трек покойного диджея Avicii

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Avicii

ФОТО: AP/Scanpix

В Сети появился фрагмент нового сингла умершего шведского музыканта Avicii.

Семья покойного Тима Берглинга известного, как диджей Avicii, анонсировала выход первого посмертного сингла музыканта под названием SOS. Его фрагмент был опубликован в сети.

Сообщается, что трек войдет в посмертный альбом диджея Tim. Близкие Берглинга говорят, что сам музыкант считал, что эта музыка будет самым сильным его творческим проявлением.

Шведский диджей Avicii покончил с собой 20 апреля 2018. Его похоронили в Стокгольме почти через два месяца после смерти.

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