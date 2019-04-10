В Сети появился новый трек покойного диджея Avicii

Семья покойного Тима Берглинга известного, как диджей Avicii, анонсировала выход первого посмертного сингла музыканта под названием SOS. Его фрагмент был опубликован в сети.

Сообщается, что трек войдет в посмертный альбом диджея Tim. Близкие Берглинга говорят, что сам музыкант считал, что эта музыка будет самым сильным его творческим проявлением.