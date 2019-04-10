В Сети появился новый трек покойного диджея Avicii

В Сети появился фрагмент нового сингла умершего шведского музыканта Avicii.
Семья покойного Тима Берглинга известного, как диджей Avicii, анонсировала выход первого посмертного сингла музыканта под названием SOS. Его фрагмент был опубликован в сети.
Сообщается, что трек войдет в посмертный альбом диджея Tim. Близкие Берглинга говорят, что сам музыкант считал, что эта музыка будет самым сильным его творческим проявлением.
Шведский диджей Avicii покончил с собой 20 апреля 2018. Его похоронили в Стокгольме почти через два месяца после смерти.