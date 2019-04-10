Ср, 10.04.2019
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Вдова Хворостовского показала повзрослевшего сына

Вдова Хворостовского показала повзрослевшего сына
Похож!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Дмитрий Хворостовский в Риге

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

 Вдова покойного российского певца Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли показала в своем Instagram фотографию с повзрослевшим сыном, рожденным в браке с артистом.

"Мой прекрасный сын!" - написала она о своем 15-летнем наследнике по имени Максим.

Возможно, юноша и выглядит старше своих лет, но, согласитесь, похож на своего знаменитого папу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My beautiful son! 😍❤️

A post shared by Florence (@flosha1) on

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет в Лондоне 22 ноября 2017 года. Он два с половиной года боролся с раком мозга. Согласно последней воле исполнителя, его прах разделили на две части - одну урну захоронили в Москве 28 ноября, а вторую на следующий день отвезли в его родной Красноярск.

У оперного певца осталось пятеро детей.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ