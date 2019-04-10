Вдова Хворостовского показала повзрослевшего сына

Возможно, юноша и выглядит старше своих лет, но, согласитесь, похож на своего знаменитого папу.

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет в Лондоне 22 ноября 2017 года. Он два с половиной года боролся с раком мозга. Согласно последней воле исполнителя, его прах разделили на две части - одну урну захоронили в Москве 28 ноября, а вторую на следующий день отвезли в его родной Красноярск.