Астрофизики впервые показали изображение черной дыры

This is the 1st-ever photograph of a black hole, unveiled by scientists this morning. More @CBCNews: https://t.co/muUkDwVyHd pic.twitter.com/gE8xQLEui1 — CBC News Alerts (@CBCAlerts) April 10, 2019

"То, что мы видим [на снимке], - больше по размеру, чем вся наша Солнечная система, - пояснил BBC профессор Университета Неймгена в Нидерландах Хейно Фальке. - Масса этой черной дыры превышает солнечную в 6,5 млрд раз".

"Это одна из самых массивных черных дыр, которые в принципе могут существовать, - добавил профессор. - Абсолютный монстр, чемпион Вселенной в сверхтяжелом весе".

Это настолько важная новость для всего научного мира, что журналистам объявили о нем на пресс-конференции, которую одновременно провели сразу в шести городах: в Брюсселе, Вашингтоне, Сантьяго-де-Чили, Тайбэе, Токио и Шанхае - на четырех языках.

Расстояние до этой черной дыры - около 50 млн световых лет, или почти 500 квинтиллионов (500 миллионов триллионов) километров.

Даже с помощью самого мощного телескопа разглядеть с Земли черную дыру очень трудно. Чтобы решить проблему, ученые из проекта "Телескоп горизонта событий" объединили десять радиотелескопов на разных континентах в один большой "виртуальный телескоп" — интерферометр, пишет Meduza.

Он позволяет наблюдать объект одновременно с разных точек; потом полученные данные совмещают и обрабатывают.