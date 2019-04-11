"Все на свете прокляла": Арбенина рассказала, как могла утонуть вместе с детьми

Обычно она отмечала день своего рождения на сцене, но в этот раз решила сделать исключение. Дело в том, что во время морского путешествия начался шторм. Лодку стало заливать. Судно могло перевернуться в любую минуту.

"Дети были еще совсем маленькие. Года два. Я тогда все на свете прокляла", - сказала она.

Теперь звезда особенно осторожна. Она посещает с детьми только спокойные и безопасные места. Например, певица уже ездила с ними в Испанию и Мексику.

Арбениной бы хотелось, чтобы ее дети трудились работали с ей в одной команде, и помогали на гастролях.

Напомним, у артистки двое детей - мальчик и девочка, близнецы. Они рождены в 2010 году. Сама исполнительница заявляла СМИ, что отцом является некий бизнесмен. Кроме слухов о личной жизни певицы известно мало, так как она не любит выносить личное на публику.