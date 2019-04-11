Светлана Ходченкова взволновала фанатов чувственным фото

Напомним, Светлана Ходченкова держит свою личную жизнь в тайне. Журналисты подозревают, что она до сих пор состоит в отношениях с бизнесменом Георгием Петришиным. В СМИ появилось сообщение, что в 2018 году мужчина вновь сделал Светлане предложение и она переехала к нему.