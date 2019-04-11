Чт, 11.04.2019

Светлана Ходченкова взволновала фанатов чувственным фото

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Светлана Ходченкова

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Российская актриса Светлана Ходченкова опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию. 

Звезда российского кино подписала фотографию словами: "It was amazing Tuesday...".


Певица Вера Брежнева тут же поддержала подругу. 

"Какая же ты красивая.... Свет...", - написала она. 

Поклонники также стали восхищаться внешностью актрисы.  

Напомним, Светлана Ходченкова держит свою личную жизнь в тайне. Журналисты подозревают, что она до сих пор состоит в отношениях с бизнесменом Георгием Петришиным. В СМИ появилось сообщение, что в 2018 году мужчина вновь сделал Светлане предложение и она переехала к нему. 

Ранее Светлана Ходченкова восхитила поклонников фотографиями в бикини.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It was amazing Tuesday... 💛💋

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