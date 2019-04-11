Светлана Ходченкова взволновала фанатов чувственным фото

Российская актриса Светлана Ходченкова опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию.
Звезда российского кино подписала фотографию словами: "It was amazing Tuesday...".
Певица Вера Брежнева тут же поддержала подругу.
"Какая же ты красивая.... Свет...", - написала она.
Поклонники также стали восхищаться внешностью актрисы.
Напомним, Светлана Ходченкова держит свою личную жизнь в тайне. Журналисты подозревают, что она до сих пор состоит в отношениях с бизнесменом Георгием Петришиным. В СМИ появилось сообщение, что в 2018 году мужчина вновь сделал Светлане предложение и она переехала к нему.
Ранее Светлана Ходченкова восхитила поклонников фотографиями в бикини.