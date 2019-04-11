Тайны Аллы Пугачевой: аборт и выкидыш

В 1978 году директором коллектива Пугачевой стал Евгений Болдин. Именно с ним в 1980 году звезда закрутила роман. Их гражданский брак длился пять лет, и в 1985 году пара наконец-то расписалась.

Пугачева не отрицает, что любила супруга и мечтала подарить ему ребенка. Но новость о беременности не обрадовала Бодина.

"В то время думать о детях было просто бессмысленно. У нее не было на это времени. Для нее семьей была ее работа", - приводит слова Евгения издание.

Тогда у Пугачевы был довольно плотный гастрольный график. Там совершенно не было места для появления ребенка. Болдин уговорил звезду сделать аборт. Потом Алла очень жалела.

Спустя время она осознала, что могла дать этому ребенку гораздо больше, чем Кристине, которая редко видела маму.

Евгений Болдин и Алла Пугачева развелись в 1993 году.

Вмешательство не прошло бесследно. Врачи поставили Алле Борисовне диагноз "бесплодие". В 1994 году Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова и вновь захотела стать мамой.

Для этого звезда обратилась к лучшим врачам. Наконец-то певицу удалось забеременеть. Но после случился выкидыш.

Алла Борисовна рассказала, что она впала в депрессию. "Был бы мальчик...Если ничего не получится, буду рожать песни", - говорила она тогда.