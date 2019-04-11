Включенному в "черный список" Херманису выдали визу в Россию

Включенный в своё время в "черный список" латвийский режиссер Алвис Херманис смог получить визу в Россию для того, чтобы поставить там спектакль о последнем президенте СССР Михаиле Горбачеве, сообщает сам Херманис в интервью журналу Ir.
Режиссер рассказал, что уже готовит спектакль и собирается отправится в Москву уже в ближайшее время. Горбачев желает лично встретиться с режиссером и рассказать подробнее своей жизни.
Режиссер рассказал, что роль Горбачева в спектакле исполнит Евгений Миронов, который лично и встречался с Путиным и пожаловался, что Херманиса не пускают в страну.
"Мне буквально только что выдали российскую визу. Как известно, я был в "черном списке", но в этот раз есть особая причина", - говорит режиссер в интервью.
Как сообщалось, в октябре 2014 года Москва включила Херманиса в чёрный список, запретив въезд в Россию.