Включенному в "черный список" Херманису выдали визу в Россию

Режиссер рассказал, что уже готовит спектакль и собирается отправится в Москву уже в ближайшее время. Горбачев желает лично встретиться с режиссером и рассказать подробнее своей жизни.

Режиссер рассказал, что роль Горбачева в спектакле исполнит Евгений Миронов, который лично и встречался с Путиным и пожаловался, что Херманиса не пускают в страну.

"Мне буквально только что выдали российскую визу. Как известно, я был в "черном списке", но в этот раз есть особая причина", - говорит режиссер в интервью.