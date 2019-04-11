В июле с концертом в Сигулду возвращается LP

От легких баллад и игривого посвистывания, до охриплости настоящего рока и пронзительных вершин фальцета - настолько многогранный и на вид легко используемый является ее голосовой материал.

Понадобилось менее двух лет, чтобы эта ростом миниатюрная, но феноменальным голосом одаренная певица стала бы родственной душой для многих латвийцев.

Об этом свидетельствуют восторженные отзывы после первого концерта LP на сцене Arena Riga, и особенно после прошлогодней встречи тут же, в Сигулде.

Следовательно, концерты LP на пике латвийского лета становятся хорошей традицией.

LP хорошо знакома пo супер-хиту Lost On You (прозвучала через стриминг-сервисы не менее 500 миллионов раз, а видео на сайте Youtube просмотрено почти 250 миллионов раз), недавно Лаура пополнила свою музыкальную копилку пятым полноформатным альбомом Heart To Mouth.

Имя нового альбома носит и весь тур, так что в концертной программе, помимо известных хитов Lost On You, Muddy Waters, Strange, When We're High, Other People, Tightrope и т. д. прозвучат и новые Girls Go Wild, Shaken, Special и Recovery.

На вопрос о ее отношениях с аудиторией LP объясняет: "Когда видишь горящие глаза, осознаешь, что твоя музыка проникает в них, это ни с чем не сравнимые ощущения, настоящее чудо. И я понимаю, что моим поклонникам совершенно неважно, как я выгляжу, сколько мне лет, главное, что они погружаются в песни, улавливают то послание, которое я передаю им. Нас объединяет любовь".