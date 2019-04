В июле с концертом в Сигулду возвращается LP

LP хорошо знакома пo супер-хиту Lost On You (прозвучала через стриминг-сервисы не менее 500 миллионов раз, а видео на сайте Youtube просмотрено почти 250 миллионов раз), недавно Лаура пополнила свою музыкальную копилку пятым полноформатным альбомом Heart To Mouth.

Имя нового альбома носит и весь тур, так что в концертной программе, помимо известных хитов Lost On You, Muddy Waters, Strange, When We're High, Other People, Tightrope и т. д. прозвучат и новые Girls Go Wild, Shaken, Special и Recovery.