Быстрые кредиты и проблема в медицине. Королевство лживых дилемм

Помните, мы рассказывали, что владельцы компаний "быстрых кредитов" ноют, что сферу небанковского кредитования ограничивают, но на самом деле их прибыль только растет, потому что бизнес нашел новые уловки и способы это обойти? Сегодня - о другой стороне вопроса. А именно - об их рекламе.
Напомним, три года назад, чтобы ограничить количество продлений "быстрых кредитов", Сейм установил, что издержки по кредиту не могу превышать основную сумму в два раза.
Чтобы обойти это ограничение, фирмы придумали решение — "продление" переделали в минимальный платёж из тела кредита и продолжили навариваться.
Например, Viasms предлагает бесплатно взять 3000 евро на 60 дней. Если за это время долг вернуть не можешь, то долг превращается в кредит с минимальными выплатами — 2,5% от основной суммы + проценты.
Это означает:
Взял 3000. Спустя год ты заплатишь 1970 евро, однако из основной суммы выплатишь лишь 730 евро, в долгу всё ещё 2700 евро.
Спустя полтора года выплатишь уже почти 2900 евро, из основной суммы кредита — около тысячи, однако фирме быстрых кредитов всё ещё будешь должен 1950 евро.
Журналист Мартиньш Даугулис рассказывает и о другой стороне "быстрых кредитов", а именно об их рекламе.
"За рекламу быстрых кредитов СМИ получают 15 миллионов в год. Даже совет по электронным СМИ просит отменить ограничения [рекламы], потому что иначе общественные СМИ потеряют запланированные полмиллиона прибыли.
Королевство лживых дилемм! Это прискорбно, что хороший контент LTV зависит от "быстрых кредитов". Реклама гласит "Займи быстро, верни быстро", но на самом деле такой займ может перерасти в долг, который придётся выплачивать годами", - комментирует он.
Подробнее о быстрых кредитах, а также о суровых буднях латвийских медиков, которые в рамках проекта Re:Baltica "Кто будет нас лечить" поделились своими историями, смотрите в очередном выпуске передачи Starp Citu: