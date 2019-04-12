Быстрые кредиты и проблема в медицине. Королевство лживых дилемм

Напомним, три года назад, чтобы ограничить количество продлений " быстрых кредитов ", Сейм установил, что издержки по кредиту не могу превышать основную сумму в два раза.

Чтобы обойти это ограничение, фирмы придумали решение — "продление" переделали в минимальный платёж из тела кредита и продолжили навариваться.

Например, Viasms предлагает бесплатно взять 3000 евро на 60 дней. Если за это время долг вернуть не можешь, то долг превращается в кредит с минимальными выплатами — 2,5% от основной суммы + проценты.

Это означает:

Взял 3000. Спустя год ты заплатишь 1970 евро, однако из основной суммы выплатишь лишь 730 евро, в долгу всё ещё 2700 евро.

Спустя полтора года выплатишь уже почти 2900 евро, из основной суммы кредита — около тысячи, однако фирме быстрых кредитов всё ещё будешь должен 1950 евро.