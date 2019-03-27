Политическое лобби, или Поправки, которые фактически отменяют ограничения "быстрых кредитов"

Одним из активнейших разработчиков поправок к закону о Защите прав потребителей является депутат 12-го Сейма Эдвард Смилтенс (LRA). Он имеет большую заслугу в установлении 25% годовых для небанковских кредиторов.

В разговоре с порталом TVNET Смилтенс сказал, что эти поправки уже отменены.

"Предложения о внесении поправок в закон призваны вернуть все на тот уровень, когда была достигнута 25-процентная годовая ставка".

"Схема простая и всем известная – найти причину, почему закон должен быть открыт, и Кайминьш это предоставил. Теперь получены различные предложения, которые вскрывают много путаницы и схем, как юридически спрятать большие кредитные проценты, и есть попытки вернуть все обратно, как было раньше", говорит Смилтенс.

Бывший депутат рассказывает, что в настоящее время предпринимаются попытки лоббировать норму, чтобы скрыть процентную ставку под юридической конструкцией, без указания тарифа, усложняя методику расчета.

"По предложению Министерства экономики, банк Латвии может установить среднюю ставку, которая в сфере потребительских кредитов будет установлена с коэффициентом 3. Что это значит? Учитывая текущую ставку, умножьте ее на три и получите окончательную процентную ставку. Если в отрасли эти ставки выше, тогда у них есть потенциал подниматься", говорит Смилтенс.

Бывший депутат поясняет, что идея о ставке в 25% родилась у него после общения с французскими политиками. С такой процентной ставкой человек получает определенные гарантии, что ему не придется переплачивать огромные суммы. Более того, кредиторы обременяются ответственностью в том случае, если они неправильно оценили платежеспособность клиента.

"Если кредитор не оценил платежеспособность клиента и допустил то, что клиент оказался в долгах, тогда в силу вступает ограничение в 25%, и большего с человека взять нельзя, поэтому убытки остаются на плечах кредитора. Эти поправки основаны на хороших примерах стран Центральной Европы и, во-вторых, они позволяют потребителю вздохнуть с облегчением", говорит Смилтенс.

Идея умножения средней ставки в три раза фактически позволяет процентной ставке превысить 100%, позволив ей вернуться к старому регулированию.

"По-видимому, миллионеры быстрого кредитования, вкладывающие 15 миллионов в средства массовой информации, сломали ворота политическим партиям и получили отклик.

Учитывая, что до следующих выборов в Сейм еще почти четыре года, поэтому это делается именно сейчас. Если и возникнет скандал, то к выборам он уже утихнет. И я слышал, что большинство в Сейме готово поддержать эти поправки", считает Смилтенс.

Антрополог Андрис Шуваев порталу TVNET заявляет, что существует определенный риск того, что поправка к Закону о защите прав потребителей могут быть отменены;