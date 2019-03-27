Политическое лобби, или Поправки, которые фактически отменяют ограничения "быстрых кредитов"

Незадолго до выборов были приняты поправки к закону о Защите прав потребителя, которые предусматривали ограничение сферы быстрых кредитов. Однако теперь, из-за возражений Комиссии Сейма по правам человека, под председательством Артуса Кайминьша, о том, что ограничения в рекламе затронут и другие виды бизнеса, поправки будут приняты во втором чтении. Некоторые поправки предполагают, что возможно отмена ограничения кредитов.
Одним из активнейших разработчиков поправок к закону о Защите прав потребителей является депутат 12-го Сейма Эдвард Смилтенс (LRA). Он имеет большую заслугу в установлении 25% годовых для небанковских кредиторов.
В разговоре с порталом TVNET Смилтенс сказал, что эти поправки уже отменены.
"Предложения о внесении поправок в закон призваны вернуть все на тот уровень, когда была достигнута 25-процентная годовая ставка".
"Схема простая и всем известная – найти причину, почему закон должен быть открыт, и Кайминьш это предоставил. Теперь получены различные предложения, которые вскрывают много путаницы и схем, как юридически спрятать большие кредитные проценты, и есть попытки вернуть все обратно, как было раньше", говорит Смилтенс.
Бывший депутат рассказывает, что в настоящее время предпринимаются попытки лоббировать норму, чтобы скрыть процентную ставку под юридической конструкцией, без указания тарифа, усложняя методику расчета.
"По предложению Министерства экономики, банк Латвии может установить среднюю ставку, которая в сфере потребительских кредитов будет установлена с коэффициентом 3. Что это значит? Учитывая текущую ставку, умножьте ее на три и получите окончательную процентную ставку. Если в отрасли эти ставки выше, тогда у них есть потенциал подниматься", говорит Смилтенс.
Бывший депутат поясняет, что идея о ставке в 25% родилась у него после общения с французскими политиками. С такой процентной ставкой человек получает определенные гарантии, что ему не придется переплачивать огромные суммы. Более того, кредиторы обременяются ответственностью в том случае, если они неправильно оценили платежеспособность клиента.
"Если кредитор не оценил платежеспособность клиента и допустил то, что клиент оказался в долгах, тогда в силу вступает ограничение в 25%, и большего с человека взять нельзя, поэтому убытки остаются на плечах кредитора. Эти поправки основаны на хороших примерах стран Центральной Европы и, во-вторых, они позволяют потребителю вздохнуть с облегчением", говорит Смилтенс.
Идея умножения средней ставки в три раза фактически позволяет процентной ставке превысить 100%, позволив ей вернуться к старому регулированию.
"По-видимому, миллионеры быстрого кредитования, вкладывающие 15 миллионов в средства массовой информации, сломали ворота политическим партиям и получили отклик.
Учитывая, что до следующих выборов в Сейм еще почти четыре года, поэтому это делается именно сейчас. Если и возникнет скандал, то к выборам он уже утихнет. И я слышал, что большинство в Сейме готово поддержать эти поправки", считает Смилтенс.
Антрополог Андрис Шуваев порталу TVNET заявляет, что существует определенный риск того, что поправка к Закону о защите прав потребителей могут быть отменены;
"Основное возражение заключается в том, что текущая дневная ставка в 0,07% будет вредна для потребителей, так как стороне быстрых кредитов придется предоставлять их на более долгий срок. С точки зрения экономики это так и есть, следовательно, существует вероятность того, что люди будут в долгу дольше. Главная проблема заключается в том, что тот, кому действительно необходим будет заем, больше не будет иметь возможности его взять. Об этом говорят меньше всего", говорит Шуваев.
Министерство экономики предлагает изменить годовую процентную ставку и адаптировать ее к рыночной динамике.
“Проблема в том, что это дружественный шаг для кредиторов, потому что ставка будет меняться в зависимости от развития рынка. В хорошие времена ставка будет ниже, но если времена хуже, то ставка будет выше.
Есть множество факторов, о которых необходимо думать наперед. Очень важно не допустить, чтобы Министерство экономики связывало ставку с рыночными процессами - она должна быть фиксированной", считает Шуваев.
В контексте индустрии быстрого кредитования Шуваев также высказывает беспокойства. Он указывает, что угроза небанковскому сектору, что четверть миллиона человек будут исключены из существующей системы предоставления "быстрых кредитов", является серьезной.
"Это очень неприятно принимать, но как я уже сказал, пока люди будут бедными, будет спрос на быстрые кредиты", считает Шуваев.
Важно отметить, что представители быстрого кредитования уже сейчас нашли удачный способ, как обойти указанные в законе ограничения. Как выяснили журналисты Re:Balticai, почти две трети людей не могут сразу погасить кредит, поэтому он продлевается. Поправки к Закону о защите прав потребителей предусматривают, что срок погашения может быть продлен только два раза.
Схема следующая: берешь "бесплатный" кредит 200 евро, не смог отдать и два раза продлил. Если каждое продление стоит 15 евро, то в конце необходимо отдать 230 евро. Стоит добавить, что в прошлом году, в первом полугодии, три и более раз кредиты продлевали почти половина клиентов.
Три года назад Сейм определил, что общая стоимость кредита не должна превышать основную сумму в два раза. Однако кредиторам удалось найти способ обойти установленные ограничения.
Продления сроков были конвертированы в минимальные платежи по кредитной линии.
Так, например, перед Рождеством один из кредиторов предлагал взять кредит в размере 3000 евро на 60 дней. Если человек не может вернуть эту сумму в течение двух месяцев, долг конвертируется в кредитную линию с минимальной выплатой в размере 2,5% от основной суммы и комиссии.
Таким образом, заимствуя на более долгий срок 3000 евро, через год вы переплатите 1970 евро процентов, но основная выплаченная сумма составит всего 730 евро. После полутора лет процентов будет выплачено 2900 евро, а основная сумма составит 1000 евро.
И того - из взятых в кредит 3000 евро через полтора года вы отдадите 3900 евро, но основной суммой долга все равно будет почти 2 000.
Это астрономические суммы, так как годовая процентная ставка небанковских кредиторов составляет около 100%, тогда как в банках процентная ставка по потребительским кредитам значительно ниже - 20-30%.
У других кредиторов, занимая 500 евро на четыре года, отдать придется более 2000 евро. Беря такую же сумму, переплата будет гораздо меньше.
Ранее сообщалось, что обсуждение вопроса о принятии поправок к Закону о защите прав потребителей вызвало широкие дискуссии еще в прошлом созыве Сейма. Небанковские кредиторы были обеспокоены тем, что такие изменения заставят многих покинуть рынок.