Рижская дума о плюсах административной реформы: будет легче найти компромиссы

Административно-территориальная реформа может способствовать сотрудничеству столицы с самоуправлениями Рижского региона, считает и.о. председателя Рижской думы Олег Буров.
Он отметил, что пока трудно прогнозировать, какое влияние реформа окажет на Ригу, потому что территориально столице никаких изменений не предстоит. "Думаю, нам нужно сосредоточиться на Рижском регионе", - сказал Буров. По его прогнозам, если там несколько самоуправлений будут объединены, сотрудничать с ними будет легче хотя бы потому, что численно будет меньше участвующих сторон, соответственно, будет легче найти компромиссы.
Буров положительно оценил начало реформы и считает, что она может содействовать сотрудничеству с Рижским регионом в области общественного транспорта, улучшения инфраструктуры и др. сферах.
Как сообщалось, новая карта самоуправлений, разработанная Министерством охраны среды и регионального развития, предусматривает сокращение числа самоуправлений с нынешних 119 до 35.