Рижская дума о плюсах административной реформы: будет легче найти компромиссы

Он отметил, что пока трудно прогнозировать, какое влияние реформа окажет на Ригу, потому что территориально столице никаких изменений не предстоит. "Думаю, нам нужно сосредоточиться на Рижском регионе", - сказал Буров. По его прогнозам, если там несколько самоуправлений будут объединены, сотрудничать с ними будет легче хотя бы потому, что численно будет меньше участвующих сторон, соответственно, будет легче найти компромиссы.