На Вентспилском шоссе произошло тяжелое ДТП: протаранили машину Latvijas pasts
После обеда в четверг, 11 апреля произошла тяжелая авария на шоссе Рига- Вентспилс, в Спуньциемсе, сообщает передача Degpunktā.
По первоначальной информации, автомобиль предприятия Latvijas pasts, трафарированная Skoda, выезжал из почтового отделения, вез почту в Спуньциемс. Шофер хотел пересечь шоссе, чтобы въехать в поселок.
Как сообщается, он пропустил всех, начал движение и находился посередине дороги, когда его протаранил проезжавший в сторону Риги автомобиль Volkswagen.
Оба водителя получили тяжелые травмы, движение на данном участке было блокировано более чем на 2 часа. На месте ЧП работало несколько бригад "Скорой помощи", а также спасатели.
Отмечается, Volkswagen мог совершать резкий обгон в неположенном для этого месте.