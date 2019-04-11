Что корпорация Boeing скрыла от авиакомпаний, чтобы продать самолеты серии B-737 max

После авиакатастроф с участием самолетов Boeing B-737max в Индонезии и Эфиопии акционеры подали в суд на компанию-производителя за то, что авиационный гигант якобы скрыл отдельные недостатки по части безопасности.

Согласно комментариям адвоката группы обвинителей Рида Катрейна, компания Boeing предлагала в качестве дополнительной платной услуги оповещение членов экипажа о важных функциях безопасности самолета. То есть в базовом комплекте поставки такого важного функционала не было, пишет turizm.ru. В итоге эту систему оповещения не купили большинство авиаперевозчиков.

Акционеры уверены, что Boeing хотел побыстрее вывести новые модели самолетов для борьбы с главным на рынке конкурентом Airbus и в свете этого утаил свои слабые стороны. «Смертельные риски» были преднамеренно скрыты перед акционерами. Компания сделала прибыль важнее безопасности полетов», — заявляет адвокат Рид Катрейн.

Фото: Производство Boeing 737 MAX в Вашингтоне

Вместе с тем стало известно, что федеральное правительство Германии настаивает на усилении контроля европейского авиационного ведомства EASA над самолетами, ввезенными из США. До недавнего времени лайнеры Boeing поставлялись с сертификатами безопасности, выданными Федеральной авиационной администрацией США FAA. Этого было достаточно для начала эксплуатации в Европе.

Ранее сообщалось о том, что авиакомпании мира полностью остановили закупку лайнеров Boeing B-737max. Согласно данным компании, в первом квартале 2019 года покупателям были доставлены 89 машин серии 737max. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 132 самолета. На данный момент поставки модели Boeing B-737max полностью приостановлены.