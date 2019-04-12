В Сети появился ролик словесной перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Разговор проходил по телефонной связи. Действующий президент Украины призывал Зеленского отправиться в студию, чтобы провести дебаты. Комик отказался и пояснил, что в данный момент находится в Париже.

Кроме того, комик напомнил, что дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Порошенко же заявил о готовности провести дебаты уже в воскресенье. Далее затеялась словесная перепалка, где оба соперника начали спорить и перебивать друг друга. В результате комик просто попрощался и бросил трубку.

31 марта в Украине прошли выборы президента. Согласно итоговым результатам первого тура, Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Поскольку нужных для победы 50% не набрал никто, Зеленский и Порошенко примут участие во втором туре выборов, который состоится 21 апреля.