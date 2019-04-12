Пт, 12.04.2019

Черные дыры, жизнь на Марсе, смерть Хокинга: события в мире космоса за последний год
С днем космонавтики!

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ФОТО: Reuters/ScanPix

В пятницу, 12 апреля, в России и Белоруссии отмечается День космонавтики - в этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин впервые в истории человечества совершил облет Земли. Примечательно, что в преддверии именно этого знаменательного дня была представлена первая фотография черной дыры.

Снимок одного из самых таинственных космических объектов был опубликован астрономами проекта Event Horizon Telescope в среду, 10 апреля. Кадр был сделан с помощью алгоритма, разработанного 29-летней специалисткой по информатике из США Кейти Бауман.

Фотография не оставила неравнодушными пользователей соцсетей - и зарубежный, и русскоязычный сегменты Twitter бурно отреагировали на опубликованный снимок.

Однако публикация первого в истории снимка черной дыры не единственное знаковое событие, произошедшее в космической отрасли за последний год. Например, в феврале 2018 года компания Илона Маска SpaceX успешно запустила в космос сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy.

В ракету был помещен личный автомобиль Маска - красный кабриолет Tesla Roadster.

В свою очередь, 14 марта 2018 года скончался выдающийся британский физик-теоретик Стивен Хокинг, прославившийся на весь мир благодаря своим открытиям в космической отрасли.

Стивен Хокинг

ФОТО: Reuters/ScanPix

Между тем в июне прошлого года ученые NASA сообщили об обнаружении на Марсе органических молекул, подтверждающих, что на планете когда-то существовала жизнь.

Месяцем позже, в июле 2018 года, ученые обнаружили под поверхностью Марса озеро с жидкой водой.

28 июля прошлого года по всему миру наблюдалось самое длинное лунное затмение 21-го века.

Лунное затмение

ФОТО: AFP/SCANPIX

Между тем 11 октября прошлого года во время старта ракета "Союз", летевшая с экипажем на Международную космическую станцию (МКС), была вынуждена совершить аварийное приземление в Казахстане. Никто из членов экипажа не пострадал.

Байконур 11.10.2018

ФОТО: AFP / Scanpix

Также 31 октября 2018 года международная группа астрономов обнаружила черную дыру в центре Млечного Пути.

Завершает список знаковых событий в космической отрасли следующая дата: 16 декабря 2018 года. Именно в этот день к Земле на минимальное за всю историю наблюдений расстояние приблизилась комета Виртанена.

В темноте небесное тело можно было увидеть невооруженным глазом - комета имеет выраженный изумрудный цвет.

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