Черные дыры, жизнь на Марсе, смерть Хокинга: события в мире космоса за последний год
В пятницу, 12 апреля, в России и Белоруссии отмечается День космонавтики - в этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин впервые в истории человечества совершил облет Земли. Примечательно, что в преддверии именно этого знаменательного дня была представлена первая фотография черной дыры.
Снимок одного из самых таинственных космических объектов был опубликован астрономами проекта Event Horizon Telescope в среду, 10 апреля. Кадр был сделан с помощью алгоритма, разработанного 29-летней специалисткой по информатике из США Кейти Бауман.
Фотография не оставила неравнодушными пользователей соцсетей - и зарубежный, и русскоязычный сегменты Twitter бурно отреагировали на опубликованный снимок.
This is the 1st-ever photograph of a black hole, unveiled by scientists this morning. More @CBCNews: https://t.co/muUkDwVyHd pic.twitter.com/gE8xQLEui1— CBC News Alerts (@CBCAlerts) 10 апреля 2019 г.
раздвоенная черная дыра похожа на моль ФАКТ pic.twitter.com/DgwM76IsNH— марина щось не так (@ilolier) April 11, 2019
Расходимся дыра не черная. pic.twitter.com/EtKZ66xgWP— Бесполезный Фикус (@Useless_Ficus) April 10, 2019
Новое Открытие Года Дыра Черная Око Саурона pic.twitter.com/SRwjovyvNz— Alexsandro (@XFyteR) April 11, 2019
А.Волочкова заявила,что настоящая ,,чёрная дыра’’ у неё,а не в какой-то там Вселенной. pic.twitter.com/XQb7CadBs3— Борис Абрамыч (@BorisAbramich) April 11, 2019
У нас своя, особая чёрная дыра.. pic.twitter.com/1PN1cwvGQG— Капитан Кенгуру (@KapitanKenguru) April 12, 2019
The universe can’t wait for this season of #GoT #blackhole pic.twitter.com/BSK7EkyUgZ— krista (@therealkristap) April 12, 2019
This is the actual Black Hole.— Physics & Astronomy Zone (@ZonePhysics) April 12, 2019
by Miguenzo/Imgur pic.twitter.com/djLt3FPUVA
Some people claim Black hole is nothing but a cat's eye! pic.twitter.com/uveiIACcYm— Swaminathan P (@swami2005) April 12, 2019
Вот уже и черная дыра сфотографирована, а у тебя так до сих пор и нет ни одной нормальной фотки— Заратустра и поллюция эволюции (@ShustrZaratustr) April 11, 2019
Однако публикация первого в истории снимка черной дыры не единственное знаковое событие, произошедшее в космической отрасли за последний год. Например, в феврале 2018 года компания Илона Маска SpaceX успешно запустила в космос сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy.
В ракету был помещен личный автомобиль Маска - красный кабриолет Tesla Roadster.
View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O— Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2018
Live view of Starman https://t.co/gvSlztlE6l— Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2018
В свою очередь, 14 марта 2018 года скончался выдающийся британский физик-теоретик Стивен Хокинг, прославившийся на весь мир благодаря своим открытиям в космической отрасли.
Между тем в июне прошлого года ученые NASA сообщили об обнаружении на Марсе органических молекул, подтверждающих, что на планете когда-то существовала жизнь.
Месяцем позже, в июле 2018 года, ученые обнаружили под поверхностью Марса озеро с жидкой водой.
28 июля прошлого года по всему миру наблюдалось самое длинное лунное затмение 21-го века.
Между тем 11 октября прошлого года во время старта ракета "Союз", летевшая с экипажем на Международную космическую станцию (МКС), была вынуждена совершить аварийное приземление в Казахстане. Никто из членов экипажа не пострадал.
Также 31 октября 2018 года международная группа астрономов обнаружила черную дыру в центре Млечного Пути.
Завершает список знаковых событий в космической отрасли следующая дата: 16 декабря 2018 года. Именно в этот день к Земле на минимальное за всю историю наблюдений расстояние приблизилась комета Виртанена.
В темноте небесное тело можно было увидеть невооруженным глазом - комета имеет выраженный изумрудный цвет.