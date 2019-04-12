Черные дыры, жизнь на Марсе, смерть Хокинга: события в мире космоса за последний год

Снимок одного из самых таинственных космических объектов был опубликован астрономами проекта Event Horizon Telescope в среду, 10 апреля. Кадр был сделан с помощью алгоритма, разработанного 29-летней специалисткой по информатике из США Кейти Бауман.

Фотография не оставила неравнодушными пользователей соцсетей - и зарубежный, и русскоязычный сегменты Twitter бурно отреагировали на опубликованный снимок.

This is the 1st-ever photograph of a black hole, unveiled by scientists this morning. More @CBCNews: https://t.co/muUkDwVyHd pic.twitter.com/gE8xQLEui1 — CBC News Alerts (@CBCAlerts) 10 апреля 2019 г.

раздвоенная черная дыра похожа на моль ФАКТ pic.twitter.com/DgwM76IsNH — марина щось не так (@ilolier) April 11, 2019

Расходимся дыра не черная. pic.twitter.com/EtKZ66xgWP — Бесполезный Фикус (@Useless_Ficus) April 10, 2019

Новое Открытие Года Дыра Черная Око Саурона pic.twitter.com/SRwjovyvNz — Alexsandro (@XFyteR) April 11, 2019

А.Волочкова заявила,что настоящая ,,чёрная дыра’’ у неё,а не в какой-то там Вселенной. pic.twitter.com/XQb7CadBs3 — Борис Абрамыч (@BorisAbramich) April 11, 2019

У нас своя, особая чёрная дыра.. pic.twitter.com/1PN1cwvGQG — Капитан Кенгуру (@KapitanKenguru) April 12, 2019

This is the actual Black Hole.

by Miguenzo/Imgur pic.twitter.com/djLt3FPUVA — Physics & Astronomy Zone (@ZonePhysics) April 12, 2019

Some people claim Black hole is nothing but a cat's eye! pic.twitter.com/uveiIACcYm — Swaminathan P (@swami2005) April 12, 2019

Вот уже и черная дыра сфотографирована, а у тебя так до сих пор и нет ни одной нормальной фотки — Заратустра и поллюция эволюции (@ShustrZaratustr) April 11, 2019

Однако публикация первого в истории снимка черной дыры не единственное знаковое событие, произошедшее в космической отрасли за последний год. Например, в феврале 2018 года компания Илона Маска SpaceX успешно запустила в космос сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy.

В ракету был помещен личный автомобиль Маска - красный кабриолет Tesla Roadster.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2018

Live view of Starman https://t.co/gvSlztlE6l — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2018

В свою очередь, 14 марта 2018 года скончался выдающийся британский физик-теоретик Стивен Хокинг, прославившийся на весь мир благодаря своим открытиям в космической отрасли.

Стивен Хокинг ФОТО: Reuters/ScanPix

Между тем в июне прошлого года ученые NASA сообщили об обнаружении на Марсе органических молекул, подтверждающих, что на планете когда-то существовала жизнь.

Месяцем позже, в июле 2018 года, ученые обнаружили под поверхностью Марса озеро с жидкой водой.

28 июля прошлого года по всему миру наблюдалось самое длинное лунное затмение 21-го века.

Лунное затмение ФОТО: AFP/SCANPIX

Между тем 11 октября прошлого года во время старта ракета "Союз", летевшая с экипажем на Международную космическую станцию (МКС), была вынуждена совершить аварийное приземление в Казахстане. Никто из членов экипажа не пострадал.

Байконур 11.10.2018 ФОТО: AFP / Scanpix

Также 31 октября 2018 года международная группа астрономов обнаружила черную дыру в центре Млечного Пути.

Завершает список знаковых событий в космической отрасли следующая дата: 16 декабря 2018 года. Именно в этот день к Земле на минимальное за всю историю наблюдений расстояние приблизилась комета Виртанена.