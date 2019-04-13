Привет из СССР! Как чайный гриб из трёхлитровой банки стал трендом ЗОЖников

Модный и отнюдь недешёвый напиток комбуча сегодня продаётся как товар премиум-класса. Так, например, компания Kombucha Vitality drink предлагает приобрести 12 стеклянных баночек напитка объёмам 355 мл по цене 19 евро 50 центов. В розницу маленькую баночку комбучи бренда Voelkel BIO в Латвии можно приобрести за 3 евро 25 центов.

Правда, надо отдать должное, сегодня аналог "чайного гриба" более привлекателен для потребителей - как с точки зрения упаковки, так и возможностью выбрать вкус "эликсира жизни" - с ананасом, мёдом и т.д.

На самом деле гриб - не совсем верное название. По сути, это симбиоз микроорганизмов - дрожжей и уксуснокислых бактерий, по-научному - зооглея. Известен он очень давно, по крайне мере в Китае и на Тибете. На тогда ещё советское пространство эта склизкая, но полезная субстанция попала именно с Востока.

Много лет эта "медуза" счастливо размножалась на советских подоконниках, пока чайный гриб не вытеснили разнообразные магазинные газировки.

ФОТО: скриншот видео

Если вы забыли или смутно помните, о чём идет речь, напоминаем: Сладкий чай комнатной температуры наливали в трёхлитровую банку, потом помещали туда чайный гриб, накрывали марлей и оставляли в теплом месте. "Прокаченные" хозяйки рекомендовали добавлять немного настоя из предыдущей банки, где настаивался гриб. Напиток был готов через 5-10 дней. После этого гриб мыли и помещали в новую банку с подготовленным чаем. Разросшимися грибными заквасками делились, это был ценный ресурс. Официально этот гриб нигде не продавался, это был такой кухонный самиздат.

Здесь, как нельзя кстати, применима фраза "всё новое - это хорошо забытое старое" и "мода возвращается".

Разница лишь в том, что раньше выращиванием гриба увлекались в основном разочаровавшиеся в официальной медицине пенсионеры, а сегодня этот напиток радостно попивают ЗОЖники и "фитоняшки".

Кстати, если вы думаете, что мода проявляется лишь в виде употребления напитка, полученного в результате ферментации, то вы ошибаетесь.

Сегодняшняя сфера фэшн-индустрия подхватила тренд комбучи или чайного гриба, и породила это:

ФОТО: Instagram.com/kombuchaclub

Да да, из чайного гриба сегодня даже шьют одежду!

Американский дизайнер Сюзанна Ли смекнула, что при правильной подкормке дрожжевое тело может расти бесконечно, образуя довольно крепкие нити и заполняя собой любую емкость. Дизайнер выращивает огромные грибо-медузы в ваннах, затем высушивает и раскраивает. Из чайного гриба Сюзанна шьет одежду, точно также, как из ткани или кожи.

Сегодня люди, увлекшиеся производством комбучи, рассказывают, что им нравится сам процесс постоянной заботы о ком-то "живом". Хипстеры, неформалы, ЗОЖники и просто увлеченные люди дают воспринимают своих грибов как питомцев и даже дают им имена.

Точно также, как в 80-х и 90-х годах некоторые люди считали чайный гриб "одухотворённым существом", которое готово помогать людям и исполнять желания, и строго-настрого запрещали его выбрасывать.

Хорошее доказательство того, что всё в этом мире циклично.