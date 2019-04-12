В Литве в крови новорожденной девочки констатировали четыре промилле алкоголя

В Литве, в Клайпедской университетской больнице, на этой неделе в крови новорожденной девочки констатировали четыре промилле алкоголя, пишет портал 15min.lt.
У 35-летней матери девочки, которую привезли в Клайпеду из другого города без документов, было два промилле алкоголя и различные заболевания, возможно, связанные с длительным употреблением алкоголя.
Девочку, весившую 2,5 килограмма, поместили в реанимацию и, благодаря усилиям врачей, потихоньку "отрезвили", если в таком случае можно использовать подобное слово.
Произошедшее шокировало многих опытных медиков больницы. По их мнению, то, что ребенок выжил - это чудо.
"Для такой интоксикации нужно длительное время. (..) Неизвестно, пила ли мать все время беременности, или же с перерывами. С ней трудно контактировать", - рассказал главный врач Клайпедской университетской больницы Винас Янушонис.
По его словам, чтобы очистить организм ребенка от алкоголя, потребуются несколько недель, очень возможно, что это окажет влияние на дальнейшее развитие девочки.
Как указал врач, это не первый раз, когда медикам приходится во время родов принимать "пьяного" ребенка. В Клайпеде такой случай произошел 12 лет назад, но намного легче. О подобной ситуации сообщали и из Шауляя, однако в целом такие случаи очень редки.