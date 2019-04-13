Двухлетний малыш выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца

35-летний мужчина из города Коркино (Челябинская область) не платил алименты на содержание трёх своих детей. Сумма долга была примерно один миллион рублей. Сообщается, что мужчина уже попадал в поле зрения полиции и привлекался к административной и уголовной ответственности. Также ему уже назначали часы исправительных работ, однако он их не отработал.

Чтобы привести мужчину в суд, приставы явились на место жительства горе-отца и его новой семьи. Жена должника заявила, что его нет дома, однако приставы решили убедиться в этом сами. Дома находился двухлетний ребёнок пары, который провёл сотрудника в спальную комнату.

Судебный пристав посчитал, что ребёнок хочет показать ему свои игрушки, однако малыш показал пальцем на промежуток между стеной и кроватью, где спрятался его горе-отец.