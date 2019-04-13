Юлия Началова перед смертью отправила родным голосовые сообщения

Несколько изданий со ссылкой на менеджера ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой сообщает, что перед тем как звезду ввели в кому, она отправила родителям и дочке несколько трогательных голосовых сообщений. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Известно, что родные не раскрывают содержание сообщений.
"Передавать прессе содержание этих посланий, отправленных при помощи сервиса WhatsApp семья пока не планирует, тем более сейчас, до истечения 40 дней, пока душа Юли ходит по земле. А если и будем это делать, то позже, в рамках какого-нибудь художественного фильма о Юле", - издание приводит слова менеджера исполнительницы Анны Исаевой.
По этом которым голосовым сообщениям можно понять, о чем в тот момент думала Юля, чего хотела в эти последние дни, которые она находилась в больнице.
Эти послания сейчас хранят как память.
В СМИ прозвучали сообщения, что режиссер Наталья Филатова планирует снять фильм о Началовой.
Ранее Исаева подчеркивала, что родители против создания картины.
Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. После операции, которая была проведена на ноге, сердце Юлии не выдержало. Ей было 38 лет.
Галерея: Прощание с Юлей Началовой