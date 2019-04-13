Эксперты назвали главные ошибки потерявшихся во время похода туристов

Вот краткий список действий, которые уменьшали шансы туристов получить быструю помощь.

Держать маршрут в тайне

Нужно рассказывать о маршруте людям, которым доверяешь. Лучше всего - оставить карты местности, план поездки, время, которое планируется провести в разных местах.

Блуждать в поисках помощи

Исследование показывает, что в 65% случаев, когда человек заблудился, он продолжает блуждать. Лучше всего остановиться и сообщить о случившемся близким или спасателям.

Однако, рядом находится поляна, то лучше дойти до нее и уже там ждать помощи.

Не брать из дома яркую одежду, свисток и зеркало

Чтобы увеличить шансы на спасение, турист должен взять в поход яркую одежду, свисток и зеркало. В случае если турист потерялся - эти предметы помогут привлечь внимание спасателей.