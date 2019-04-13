Эксперты назвали главные ошибки потерявшихся во время похода туристов

Эксперты проанализировали более ста сообщений о людях, которые терялись в походах и составили список с ошибками, которые может сделать турист в походе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Travel and Leisure.
Вот краткий список действий, которые уменьшали шансы туристов получить быструю помощь.
Держать маршрут в тайне
Нужно рассказывать о маршруте людям, которым доверяешь. Лучше всего - оставить карты местности, план поездки, время, которое планируется провести в разных местах.
Блуждать в поисках помощи
Исследование показывает, что в 65% случаев, когда человек заблудился, он продолжает блуждать. Лучше всего остановиться и сообщить о случившемся близким или спасателям.
Однако, рядом находится поляна, то лучше дойти до нее и уже там ждать помощи.
Не брать из дома яркую одежду, свисток и зеркало
Чтобы увеличить шансы на спасение, турист должен взять в поход яркую одежду, свисток и зеркало. В случае если турист потерялся - эти предметы помогут привлечь внимание спасателей.
Если человек отправился в поход и никому не оставил информации о своем маршруте, то ему придется спасаться самому. Даже если он заблудится, ему нужно будет продолжать блуждать. Ведь только так есть шанс выйти к населенному пункту или на территорию, где есть сигнал сотовой связи.