Все официальные пляжи в Латвии открыты для купания

В пробах, взятых в начале июня на всех 59 официальных местах для купания в Латвии, качество воды признано хорошим и на этих пляжах разрешено купаться, сообщили агентству LETA в Инспекции здравоохранения.
Результаты тестов показали, что качество воды для купания соответствует требованиям на всех официальных внутренних и морских пляжах, микробиологические показатели не были превышены ни в одном образце воды. Размножения сине-зеленых водорослей в официальных местах для купания также обнаружено не было.
Специалисты инспекции будут проводить углубленную проверку качества воды на официальных пляжах как лабораторно, так и визуально раз в месяц до окончания купального сезона 15 сентября. В лаборатории определяются два микробиологических показателя: концентрация кишечных палочек (Escherichia coli, или E. coli) и кишечных энтерококков в воде. Эти показатели служат индикаторами для выявления возможного загрязнения фекальными водами и могут свидетельствовать о наличии в воде болезнетворных патогенных бактерий и вирусов.
При этом визуально во время отбора проб воды оценивается цвет воды, уделяется особое внимание плавающим отходам и нефтепродуктам в воде, а также процессу размножения сине-зеленых водорослей.
Если результаты анализов проб воды в местах для купания будут свидетельствовать о том, что вода соответствует требованиям, на пляжах будут размещены знаки, разрешающие купание. Если же качество воды для купания не будет соответствовать требованиям, инспекция установит ограничения на купание - рекомендацию не купаться или запрет на купание. Соответствующая информация будет размещена на информационном стенде конкретного пляжа.
Инспекция здравоохранения поясняет, что рекомендации следует соблюдать чувствительными группам населения: маленьким детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, иммунная система которых ослаблена, а запрет на купание должны соблюдать все.
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