Джипси Роуз, убившая свою мать - обручена

27-летняя девушка приняла предложение от мужчины, с которым познакомилась через письма.

"Она этот факт долго держала в секрете", - поделился близкий друг Джипси.

Хотя девушка и не раскрывает деталей помолвки, однако известно, что это было тщательно продуманное решение.

Влюбленные решили дождаться выхода Роуз из тюрьмы и тогда пожениться.

Также пара решила приобрести настоящее обручальное кольцо, так как сейчас Джипси носит кольцо другой заключенной - подруги, которая развелась со своим мужем и отдала свое кольцо.

Мать Джипси Роуз Ди-Ди Бланчард страдала от синдрома Мюнхгаузена - расстройствами психического характера. Страдающие от данного синдрома придумывают себе или близким различные физические или психические заболевания, при этом они сами верят в наличие этих недугов.