Джипси Роуз, убившая свою мать - обручена

5 июля 2016 года суд приговорил Джипси к десятилетнему тюремному сроку за убийство своей матери с синдромом Мюнхгаузена. Сейчас девушка помолвлена, сообщает портал NBC News.
27-летняя девушка приняла предложение от мужчины, с которым познакомилась через письма.
"Она этот факт долго держала в секрете", - поделился близкий друг Джипси.
Хотя девушка и не раскрывает деталей помолвки, однако известно, что это было тщательно продуманное решение.
Влюбленные решили дождаться выхода Роуз из тюрьмы и тогда пожениться.
Также пара решила приобрести настоящее обручальное кольцо, так как сейчас Джипси носит кольцо другой заключенной - подруги, которая развелась со своим мужем и отдала свое кольцо.
Мать Джипси Роуз Ди-Ди Бланчард страдала от синдрома Мюнхгаузена - расстройствами психического характера. Страдающие от данного синдрома придумывают себе или близким различные физические или психические заболевания, при этом они сами верят в наличие этих недугов.
Ди-Ди Бланчард на протяжении долгих лет врала своей дочери Джипси Роуз о ее возрасте и состоянии здоровья. Женщина кормила ребенка через трубку для питания, возила ее в инвалидной коляске, регулярно сбривала девочке волосы. Длительное время американке удавалось обманывать всех — дочь, отца девочки и медиков, которые очень долго ничего не подозревали.