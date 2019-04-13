Алвис Херманис встретился с Горбачевым в Москве

Венедиктов в своём Instagram опубликовал фото, где видны Алвис Херманис и Михаил Горбачев.

У Михаила Горбачева в гостях Алвис Херманис, великий театральный режиссер. Шушукаются. https://t.co/iwMHJh40Mc pic.twitter.com/vgtyhpBlVO — Алексей Венедиктов (@aavst) April 13, 2019

Режиссер ранее рассказывал в интервью журналу Ir о том, что готовит спектакль про Горбачева, а премьера состоится в следующем году. Отправиться в Москву его побудил прототип главного героя. "Он [Горбачев] хочет меня лично встретить и еще кое-что рассказать", - сообщил журналу Херманис.

Режиссер также рассказал, что роль Горбачева в спектакле исполнит Евгений Миронов, который лично и встречался с Путиным и посетовал, что Херманиса не пускают в страну.

"Мне буквально только что выдали российскую визу. Как известно, я был в "черном списке", но в этот раз есть особая причина", - говорит режиссер в интервью.

Он добавил, что в спектакле намерен полностью игнорировать те шесть лет, что Горбачев был президентом."Спектакль закончится летом 1985 года. Он будет про него и его жену Раису, которую будет играть Чулпан Хаматова", - поделился Херманис.