12 лет без имени. Жителей со всего мира призывают дать название планете

Астрономы просят помощи общественности, чтобы дать название небольшой планете нашей солнечной системы. Планету открыли в 2007 году, сообщает BBC.
Карликовая планета, которая находится недалеко от Нептуна, названа (225088) 2007 OR10. Спустя 12 лет после открытия ученые решили ей дать имя и призывают принять участие жителей со всего мира.
На данный момент есть три варианта:
- Гонгонг - это китайский бог с красными волосами и змеиным хвостом. Этот бог известен созданием хаоса, вызывающим наводнения.
- Голле - Это богиня плодородия, возрождения и женской зимы.
- Вили - скандинавский бог, один из трех братьев-богов (Вили, Ве и Один).
Название, которое будет объявлено победителем, будет официально включено в учет Международного астрономического союза.
Голосование закончится 10-го мая. Наибольшие энтузиасты могут голосовать несколько раз.