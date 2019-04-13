Сб, 13.04.2019

12 лет без имени. Жителей со всего мира призывают дать название планете

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Devītās planētas ilustratīvs attēls

ФОТО: Reuters/ScanPix

Астрономы просят помощи общественности, чтобы дать название небольшой планете нашей солнечной системы. Планету открыли в 2007 году, сообщает BBC.

Карликовая планета, которая находится недалеко от Нептуна, названа (225088) 2007 OR10. Спустя 12 лет после открытия ученые решили ей дать имя и призывают принять участие жителей со всего мира. 

На данный момент есть три варианта:

  • Гонгонг - это китайский бог с красными волосами и змеиным хвостом. Этот бог известен созданием хаоса, вызывающим наводнения.
  • Голле - Это богиня плодородия, возрождения и женской зимы.
  • Вили -  скандинавский бог, один из трех братьев-богов (Вили, Ве и Один).  

Название, которое будет объявлено победителем, будет официально включено в учет Международного астрономического союза.

Голосование закончится 10-го мая. Наибольшие энтузиасты могут голосовать несколько раз.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ