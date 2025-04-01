На эстакадах Южного моста в Риге снова можно ехать 70 км/ч

Замена дорожных знаков на Южном мосту запланирована в промежутке с 9:00 до 15:00.

Ограничение скорости до 50 км/ч, которое ежегодно вводится на зимний период, будет отменено на участке от съезда с улицы Латгалес до улицы Лубанас.

Аналогично, ограничение до 50 км/ч будет снято на противоположной стороне проезжей части моста - от улицы Лубанас до съезда с улицы Пиедруяс.

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