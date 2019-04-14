Отец рэпера Децла подозревает у невестки шизофрению

Страшная трагедия в семье Толмацкий лишь усугубила непростые отношения. Ранее СМИ писали о публичном высказывании Юлии, что Александр якобы объявил им войну и хочет отобрать у нее сына. Теперь ни продюсер, ни его бывшая жена Ирине не видят внука.

Кирилл Толмацкий с женой Юлией ФОТО: https://www.instagram.com/somamamori/

"Она писала нам гадости, бред, что мы хотим забрать ребенка", - пояснил он журналистам.

Александр рассказал, что он никогда не одобрял выбор сына.

В эфире программы "Ты не поверишь!" он подчеркнул, что модель из Нижнего Новгорода часто устраивала его сыну истерики.

"Кирилл для нее был и мамой, и папой, и поваром, была история, когда он прятал у меня ребенка. Она никогда ничего не делала, думаю, живет на подачки фанатов. Палец о палец не ударила во время похорон. Подозреваю, что у нее шизофрения", - подчеркнул он.

Александр Толмацкий ФОТО: скриншот видео

Александр никогда не питал симпатии к Юлии. У него были плохие отношения с сыном, но он надеялся, что вдова позволит ему видеть внука Тони. После похорон все-таки бабушка и дедушка увидели внука.

"Тони общался с моими детьми, мы играли в компьютер, они прыгали на батутах. А потом что-то произошло. Наверно ребенок дома спросил, почему ему не давали видеться с дедушкой", - пояснил Толмацкий.

Он также отметил, что невестка без причин заблокировала его в соцсетях. Он не может позвонить внуку.

Кирилл Толмацкий с сыном Тони ФОТО: https://www.instagram.com/letruk_juzeppejostko/

Одним из признаком психического расстройства является то, что Юлия не вписала в свидетельстве о рождении Тони имя его сына. Это значит, что мальчик не может претендовать на наследство.

"Наверно, повзрослев, Тони захочет разобраться в том, что произошло. Я написал ему, что моя дверь открыта, телефон есть. Я жду его звонка. От сына тоже ждал, но не успел помириться", - сказал Александр.

Он объяснил, что не знает где искать внука и невестку. Толмацкий надеется, что когда-нибудь он увидит Тони.