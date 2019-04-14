Отец рэпера Децла подозревает у невестки шизофрению

Отец покойного рэп-исполнителя Децла - продюсер Александр Толмацкий до сих пор не может найти общий язык с Юлией Толмацкой. Он считает, что у вдовы его сына может быть психическое расстройство. Об этом пишет StarHit.ru.
Страшная трагедия в семье Толмацкий лишь усугубила непростые отношения. Ранее СМИ писали о публичном высказывании Юлии, что Александр якобы объявил им войну и хочет отобрать у нее сына. Теперь ни продюсер, ни его бывшая жена Ирине не видят внука.
"Она писала нам гадости, бред, что мы хотим забрать ребенка", - пояснил он журналистам.
Александр рассказал, что он никогда не одобрял выбор сына.
В эфире программы "Ты не поверишь!" он подчеркнул, что модель из Нижнего Новгорода часто устраивала его сыну истерики.
"Кирилл для нее был и мамой, и папой, и поваром, была история, когда он прятал у меня ребенка. Она никогда ничего не делала, думаю, живет на подачки фанатов. Палец о палец не ударила во время похорон. Подозреваю, что у нее шизофрения", - подчеркнул он.
Александр никогда не питал симпатии к Юлии. У него были плохие отношения с сыном, но он надеялся, что вдова позволит ему видеть внука Тони. После похорон все-таки бабушка и дедушка увидели внука.
"Тони общался с моими детьми, мы играли в компьютер, они прыгали на батутах. А потом что-то произошло. Наверно ребенок дома спросил, почему ему не давали видеться с дедушкой", - пояснил Толмацкий.
Он также отметил, что невестка без причин заблокировала его в соцсетях. Он не может позвонить внуку.
Одним из признаком психического расстройства является то, что Юлия не вписала в свидетельстве о рождении Тони имя его сына. Это значит, что мальчик не может претендовать на наследство.
"Наверно, повзрослев, Тони захочет разобраться в том, что произошло. Я написал ему, что моя дверь открыта, телефон есть. Я жду его звонка. От сына тоже ждал, но не успел помириться", - сказал Александр.
Он объяснил, что не знает где искать внука и невестку. Толмацкий надеется, что когда-нибудь он увидит Тони.
Напомним, рэпер Кирилл Толмацкий (Децл) ушел из жизни в ночь на 3 февраля от остановки сердца. Ему было всего 35 лет.
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"Бог забрал любимого. RIP (Rest in peace - "покойся с миром")", - пишет Юлия на своей странице. Напомним, о смерти Кирилла Толмацкого стало известно утром 3 февраля. Рэпер выступал в Ижевске, где проходил день рождения местного предпринимателя. #децл #децлумер #умер #смертьартиста #новости #кириллтолмацкий #рэп #музыкант #letrux #died #news #showbiz #russian #decl#stars #diedstars #longhair #hair #90e #1990 #35лет #death #юлиятолмацкая #сыниотец #мужжена #семья #famaly #030219 #2019