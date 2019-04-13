В штабе Зеленского заявили, что 14 апреля он не придет на дебаты с Порошенко

Фаворит избирателей Украины Владимир Зеленский придёт на дебаты с Петром Порошенко только 19 апреля в 19:00. Об этом сообщил телеканалу "Наш" представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
13 апреля Порошенко выпустил видеообращение к Зеленскому, где сообщил, что будет ждать его на стадионе уже 14 апреля.
3 апреля Зеленский предлагал действующему президенту провести дебаты стадионе "Олимпийский" в Киеве. Он дал сопернику 24 часа на раздумья. На странице "Команды Зеленского" в Facebook был запущен таймер с обратным отсчетом и Порошенко дал положительный ответ. Однако центральная избирательная комиссия заявила, что дебаты нужно провести в телевизионной студии, согласно закону.
Порошенко перенёс дебаты на 14 апреля. Позже, в эфире телеканала "1+1" он предложил Зеленскому приехать в студию. Его оппонент напомнил, что был договор о встрече 19 апреля на стадионе. После этого между кандидатами в президенты разгорелся спор, они начали перебивать друг друга.