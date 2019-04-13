В штабе Зеленского заявили, что 14 апреля он не придет на дебаты с Порошенко

13 апреля Порошенко выпустил видеообращение к Зеленскому, где сообщил, что будет ждать его на стадионе уже 14 апреля.

3 апреля Зеленский предлагал действующему президенту провести дебаты стадионе "Олимпийский" в Киеве. Он дал сопернику 24 часа на раздумья. На странице "Команды Зеленского" в Facebook был запущен таймер с обратным отсчетом и Порошенко дал положительный ответ. Однако центральная избирательная комиссия заявила, что дебаты нужно провести в телевизионной студии, согласно закону.