Статистика пикантных сцен в сериале "Игры Престолов"

Галерея: Уникальные кадры со съемок восьмого сезона сериала "Игры престолов"

Сериал вошел в киноисторию своими жестокими и кровавыми сценами, но обилие откровенных сцен выводит - эту сагу на лидирующие позиции среди подобных картин.

Галерея: актриса Лина Хиди

Интернет-сайт Mr.Skin подсчитал, что за семь сезонов было показано 82 сцены с обнаженными героями. Если объединить все сцены вместе, то они займут 108 минут.

Кадр из фильма "Игры престолов" ФОТО: скриншот видео

Обнаженными предстали ровно 51 актер. Дамы в подобных кадрах являются лидерами: 36 сцен в сериале с голыми актрисами-женщинами и 15 с мужчинами.

Кадр из сериала "Игры престолов" ФОТО: AP/Scanpix

Женская грудь была показана в сериале 134 раза, остальные пикантные места - попа и вагина были на экране по 28 раз. Мужское достоинство показала всего 7 раз.

Лидером по обнаженным сценам в сериале является актер Кит Хартингтон (Джон Сноу) и Эмилия Кларк ("Мать драконов" Дейенерис Таргариен).

Кадр из сериала "Игры престолов" ФОТО: Publicitātes foto

В Сети чаще всего искали сцены с Джейсоном Момоа (кхал Дрого), Натали Дормер (Маргери Тирелл) и Роуз Лесли (одичалая Игритт).

Кадр из "Игры престолов" ФОТО: Иллюстративное фото

Лидером откровенных сцен считается самый первый сезон - 19 сцен. На второй строчке пятый - 14 сцен, а на третьем месте разделили второй и третий сезоны - по 13 сцен.

Кадр из сериала "Игры престолов" ФОТО: AP/Scanpix

Хотя сериал ругают за излишнюю откровенность, он не является лидером среди подобных сериалов. Он занимает лишь третье место, уступив киносагам "Бесстыжие" и "Настоящая кровь".