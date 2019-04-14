Статистика пикантных сцен в сериале "Игры Престолов"

Сегодня, 14 апреля, на экраны выходит восьмой, заключительный сезон сериала "Игры престолов". Портал Mr.Skin привел любопытную статистику пикантных сцен популярной саги.
Галерея: Уникальные кадры со съемок восьмого сезона сериала "Игры престолов"
Сериал вошел в киноисторию своими жестокими и кровавыми сценами, но обилие откровенных сцен выводит - эту сагу на лидирующие позиции среди подобных картин.
Галерея: актриса Лина Хиди
Интернет-сайт Mr.Skin подсчитал, что за семь сезонов было показано 82 сцены с обнаженными героями. Если объединить все сцены вместе, то они займут 108 минут.
Обнаженными предстали ровно 51 актер. Дамы в подобных кадрах являются лидерами: 36 сцен в сериале с голыми актрисами-женщинами и 15 с мужчинами.
Женская грудь была показана в сериале 134 раза, остальные пикантные места - попа и вагина были на экране по 28 раз. Мужское достоинство показала всего 7 раз.
Лидером по обнаженным сценам в сериале является актер Кит Хартингтон (Джон Сноу) и Эмилия Кларк ("Мать драконов" Дейенерис Таргариен).
В Сети чаще всего искали сцены с Джейсоном Момоа (кхал Дрого), Натали Дормер (Маргери Тирелл) и Роуз Лесли (одичалая Игритт).
Лидером откровенных сцен считается самый первый сезон - 19 сцен. На второй строчке пятый - 14 сцен, а на третьем месте разделили второй и третий сезоны - по 13 сцен.
Хотя сериал ругают за излишнюю откровенность, он не является лидером среди подобных сериалов. Он занимает лишь третье место, уступив киносагам "Бесстыжие" и "Настоящая кровь".
Галерея: 7 сезон "Игры престолов"