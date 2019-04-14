До сотни за сутки, более полутора тысяч с начала года. Латвию накрыли пожары

За прошедшие сутки в результате вызванных сжиганием сухой травы пожаров в Латвии сгорели несколько хозяйственных построек и садовых домиков и пострадал один пожарный, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
За сутки ГПСС зарегистрировала 93 пожара сухой травы, общая выгоревшая в них площадь превысила 70 га.
Самый большой такой пожар был зарегистрирован в Румбуле Стопиньского края, где сухая трава горела на площади 10 га. При тушении этого пожара пострадал один пожарный.
В этом году зарегистрировано уже 1548 пожаров, вызванных сжиганием прошлогодней травы.
За минувшие сутки ГПСС получила 168 вызовов: 144 - на тушение пожаров, 10 - на спасательные работы, 14 вызовов оказались ложными.